Kanocular olimpiyat kotası için kürek çekecek!

"Tarık Tuğcu:Hedefimiz olimpiyatlar"

Türkiye Kano Federasyonu ile Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) tarafından Muğla'nın Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde düzenlenen Akarsu Slalom Gelişim Kampı ve Milli Takım Seçme Kampı'na katılan sporcular olimpiyat hedefiyle kürek çekiyor.Dalaman Çayı'nda iki haftadır süren kamp çalışmasında yer alan kanocular, milli takım seçme yarışlarına odaklandı. Ay sonuna kadar burada kondisyon depolamayı sürdürecek olan sporcular, milli takım aday kadrosunda yer alabilmek için ter dökecek.Milli Takım Seçme Yarışlarında sıralamaya giren sporcular, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak için gerekli kotayı almak için uluslararası müsabakalarda kürek çekecek.Akarsu Slalom Milli Takım Antrenörü Emre Ertek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 sezonunun yeni başladığını, Dalaman'daki kampın ardından milli takım seçme yarışlarının yapılacağını ifade etti.Belirlenen sporcularla uluslararası arenadaki müsabakalara katılacaklarını belirten Ertek, "Bu yıl 2020 olimpiyatları öncesinde kota yarışları var. Hedefimiz orada kota alabilmek. Tüm mücadelemiz de onun için. Bu kotayı almamız, federasyonumuz ve ülkemiz adına çok önemli." diye konuştu.Ertek, kampa katılan 21 sporcunun mart ayında yapılacak milli takım seçmelerine katılacağını anlatarak, buradaki seçmelerin ardından belirlenen milli sporcuların Olimpiyat kotası için 15-17 Mayıs tarihlerinde İngiltere'de olimpiyat kotası için ter dökeceğini söyledi.Kano sporunun, doğada yapılan zor bir branş olduğuna dikkati çeken Ertek, bu spora son yıllarda ilginin artmasıyla kulüplerin alt yapılardan çok iyi sporcuların yetiştiğini ifade etti.12 yıldır kano sporu yapan milli sporcu Tarık Tuğcu, dayısının antrenör olması nedeniyle başladığı kanoda yurt içi ve yurt dışındaki birçok organizasyonda önemli dereceler elde ettiğini belirterek,"Yurt dışına çıktığımızda üzerimizde bir yük hissediyoruz. Ay yıldızlı formanın bize yaşattığı gurur ile başarılı olmaya çalışıyoruz. Hedefimiz olimpiyatlar ama öncelikle olimpiyatlara gidebilmek için Avrupa ve dünya şampiyonalarında kota alabilmek için güzel dereceler elde etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.8 yıldır kano sporuyla ilgilendiğini anlatan milli sporcu Emir Ertek ise, "Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece alabilmek ve ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil ederek ay yıldızlı bayrağımızı bu müsabakalarda göndere çektirmek." diye konuştu.Kanonun güç gerektiren, zor ama keyifli bir doğa sporu olduğunu belirten Ertek, şu ifadeleri kullandı:"Büyük sulara giriyoruz. Bizde zig zag ve ters kapılar var. Su yoğun olunca bu kapıları almak da bizim için zor oluyor. Durgunsu da bu daha kolay ama biz akarsu da yaptığımız için daha zor. Akarsu da adrenalin biraz daha yüksek oluyor. En büyük hedefim olimpiyatlara katılarak madalya almak ve ülkemizin bayrağını göndere çektirmek."