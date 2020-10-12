Kagawa Yunanistan'a gidiyor

Yunanistan ekibi PAOK, şu anda kulüpsüz olan Japon yıldız oyuncu Kagawa'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Kagawa Yunanistan'a gidiyor
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12 Ekim 2020 17:57
Ülkemizde Beşiktaş forması terleten Kagawa'nın yeni adresi Komşu olabilir. Son olarak La Liga 2 takımı Zaragoza'da forma giyen ve sözleşmesi feshedildikten sonra serbest kalan Japon oyuncuya PAOK talip oldu. 

Shinji Kagawa'nın Zaragoza'dan yüksek maaşı nedeniyle ve yabancı sınırında yer açabilmek amacıyla gönderildiği ortaya çıkmıştı. 
PELKAS YERİNE KAGAWA

10 numara oyuncusu Pelkas'ı Fenerbahçe'ye satan PAOK, bu mevki için serbest oyuncu konumunda bulunan 31 yaşındaki Kagawa'yı hedefine aldı.

PAOK, ayrıca bir diğer kulüpsüz oyuncu Kwadwo Asamoah'ı da hedefleri arasına aldı.



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