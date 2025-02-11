Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta heyecanı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. haftanın perdesi 12 Şubat Çarşamba günü açılıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta heyecanı
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11 Şubat 2025 12:56

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:

12 Şubat Perşembe:

13.30 Çimsa ÇBK Mersin-İlkem Yapı Tarsus Spor (Servet Tazegül) 

16.00 Emlak Konut-Melikgazi Kayseri Basketbol (Başakşehir)

17.00 Bodrum Basketbol-Fenerbahçe Opet (Bodrum)

13 Şubat Perşembe:

16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring (TOBB ETÜ)

18.00 Danilos Pizza-BOTAŞ (Şehit Polis Recep Topaloğlu)


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