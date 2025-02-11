Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta heyecanı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:
12 Şubat Perşembe:
13.30 Çimsa ÇBK Mersin-İlkem Yapı Tarsus Spor (Servet Tazegül)
16.00 Emlak Konut-Melikgazi Kayseri Basketbol (Başakşehir)
17.00 Bodrum Basketbol-Fenerbahçe Opet (Bodrum)
13 Şubat Perşembe:
16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring (TOBB ETÜ)
18.00 Danilos Pizza-BOTAŞ (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
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