Kadın basketbolda ilk devrenin son hafta heyecanı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk devresinin son haftası, 30 Aralık Cuma günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın basketbolda ilk devrenin son hafta heyecanı
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29 Aralık 2022 13:30
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü ve normal sezonun ilk devresinin son haftası, 30 Aralık Cuma günü başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarın 5 maç yapılacak ligde haftanın programı şöyle:

30 Aralık Cuma:

13.00 Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor-Emlak Konut (Hatay Merkez)

14.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Alagöz Holding (Ankara)

14.30 Rize Belediyespor-BOTAŞ (Rize Yenişehir)

16.00 Beşiktaş-Bursa Uludağ Basketbol (BJK Emlakjet)

19.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın (Başakşehir)

31 Aralık Cumartesi:

13.00 Çankaya Üniversitesi-Melikgazi Kayseri Basketbol (Ankara)

14.00 Antalya Toroslar-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Kepez Turgut Özal)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk devre maçlarının ardından ara verilmeden 7 Ocak'tan itibaren 14'üncü hafta maçlarıyla sezona devam edilecek.

 
 
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