Kadın basketbolda ilk devrenin son hafta heyecanı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü ve normal sezonun ilk devresinin son haftası, 30 Aralık Cuma günü başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarın 5 maç yapılacak ligde haftanın programı şöyle:
30 Aralık Cuma:
13.00 Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor-Emlak Konut (Hatay Merkez)
14.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Alagöz Holding (Ankara)
14.30 Rize Belediyespor-BOTAŞ (Rize Yenişehir)
16.00 Beşiktaş-Bursa Uludağ Basketbol (BJK Emlakjet)
19.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın (Başakşehir)
31 Aralık Cumartesi:
13.00 Çankaya Üniversitesi-Melikgazi Kayseri Basketbol (Ankara)
14.00 Antalya Toroslar-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Kepez Turgut Özal)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk devre maçlarının ardından ara verilmeden 7 Ocak'tan itibaren 14'üncü hafta maçlarıyla sezona devam edilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarın 5 maç yapılacak ligde haftanın programı şöyle:
30 Aralık Cuma:
13.00 Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor-Emlak Konut (Hatay Merkez)
14.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Alagöz Holding (Ankara)
14.30 Rize Belediyespor-BOTAŞ (Rize Yenişehir)
16.00 Beşiktaş-Bursa Uludağ Basketbol (BJK Emlakjet)
19.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın (Başakşehir)
31 Aralık Cumartesi:
13.00 Çankaya Üniversitesi-Melikgazi Kayseri Basketbol (Ankara)
14.00 Antalya Toroslar-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Kepez Turgut Özal)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk devre maçlarının ardından ara verilmeden 7 Ocak'tan itibaren 14'üncü hafta maçlarıyla sezona devam edilecek.
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