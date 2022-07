Juventus'ta 3 isim yolcu

Juventus, yeni sezon öncesi 3 orta saha oyuncusunu elden çıkartmak istiyor.



Torino devinin, Manchester United'dan Paul Pogba'nın transfer edilmesinin ardından; Aaron Ramsey, Adrien Rabiot ve Arthur Melo'yu satmak istediği belirtildi.



Rabiot ve Ramsey'in, yıllık 7 milyon euro aldığı, Melo'nun ise bu rakamdan daha fazla kazandığı için Juventus'un ağır maaş yükünden kurtulmak istediği ifade edildi.



Geçen sezonun ikinci yarısında Rangers'a kiralanan Ramsey'in, İskoçya'da sadece 5 maçta forma giydiği belirtilirken, Galli futbolcunun Galatasaray ve Fatih Karagümrük'ten gelen transfer tekliflerini de geri çevirdiği kaydedildi. Juventus'un, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini feshetmek için görüşmeler yaptığı ve 31 yaşındaki futbolcuya 2 milyon euro önerdiği vurgulandı. Ramsey'in ise maaşının yüzde 70'lik kısmını istediğinin altı çizildi.



Juventus'un, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Adrien Rabiot'u ise PSG'den Leandro Paredes transferinde kullanmak istediği belirtildi. İtalyan ekibinin, gözden çıkardığı diğer isim Arthur Melo'nun menajeri vasıtasıyla Premier Lig ekipleriyle temasta olduğu kaydedildi.





