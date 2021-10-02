İtalya Serie A'nın 7. haftasındaki Torino derbisinde Torino, evinde Juventus'u ağırladı. Torino Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele uzun süre 0-0 devam etti ve Juve, son dakikalarda bulduğu golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.
Juventus'un kendi kalitesinden beklenen oyunu yansıtamadığı maçta iki takım da karşılaşmayı 3 isabetli şutla tamamladı. Juve'ye galibiyeti getiren gol, 86. dakikada Chiesa'nın asistinde Locatelli'den geldi.
Bu sonucun ardından üst üste Torino 8 puanda kalırken, bu sezon sadece 3. galibiyetini alan Juventus 11 puana yükseldi.
Serie A'nın 8. haftasında Juventus evinde Roma'yı konuk edecekken, Torino ise Napoli deplasmanına gidecek.
Juventus'un kendi kalitesinden beklenen oyunu yansıtamadığı maçta iki takım da karşılaşmayı 3 isabetli şutla tamamladı. Juve'ye galibiyeti getiren gol, 86. dakikada Chiesa'nın asistinde Locatelli'den geldi.
Bu sonucun ardından üst üste Torino 8 puanda kalırken, bu sezon sadece 3. galibiyetini alan Juventus 11 puana yükseldi.
Serie A'nın 8. haftasında Juventus evinde Roma'yı konuk edecekken, Torino ise Napoli deplasmanına gidecek.