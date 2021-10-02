İtalya Serie A'nın 7. haftasındaki Torino derbisinde Torino, evinde Juventus'u ağırladı. Torino Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele uzun süre 0-0 devam etti ve Juve, son dakikalarda bulduğu golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.



Juventus'un kendi kalitesinden beklenen oyunu yansıtamadığı maçta iki takım da karşılaşmayı 3 isabetli şutla tamamladı. Juve'ye galibiyeti getiren gol, 86. dakikada Chiesa'nın asistinde Locatelli'den geldi.



Bu sonucun ardından üst üste Torino 8 puanda kalırken, bu sezon sadece 3. galibiyetini alan Juventus 11 puana yükseldi.



Serie A'nın 8. haftasında Juventus evinde Roma'yı konuk edecekken, Torino ise Napoli deplasmanına gidecek.



