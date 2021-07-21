Justin Kluivert'in yeni adresi Fransa'da Nice oldu

Hollandalı oyuncu Justin Kluivert'ın yeni adresi Fransa oldu...



Bonservisi Roma'da olan Hollandalı kanat oyuncusu Justin Kluivert, Nice'e imza attı. Yapılan açıklamada anlaşmanın 1 yıllık kiralık olduğu belirtilirken satın alma opsiyonunun da 10 milyon euro bedelle Fransız ekibinde olacağı belirtildi.



Büyük çıkışını Ajax'ta gerçekleştirdikten sonra Roma'ya transfer olan ancak beklentilerin altında kalan Justin Kluivert, geçen sezon Red Bull Leipzig'de kiralık olarak oynamıştı.



