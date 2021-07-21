Justin Kluivert'in yeni adresi Fransa'da Nice oldu

Ligue 1 ekiplerinden Nice, bonservisi Roma'da bulunan Justin Kluivert'in transferini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; ogcnice.com
Abone Ol
Justin Kluivert'in yeni adresi Fransa'da Nice oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2021 00:29
Hollandalı oyuncu Justin Kluivert'ın yeni adresi Fransa oldu...

Bonservisi Roma'da olan Hollandalı kanat oyuncusu Justin Kluivert, Nice'e imza attı. Yapılan açıklamada anlaşmanın 1 yıllık kiralık olduğu belirtilirken satın alma opsiyonunun da 10 milyon euro bedelle Fransız ekibinde olacağı belirtildi.

Büyük çıkışını Ajax'ta gerçekleştirdikten sonra Roma'ya transfer olan ancak beklentilerin altında kalan Justin Kluivert, geçen sezon Red Bull Leipzig'de kiralık olarak oynamıştı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.