Justin Holiday'in yeni takımı Denver oldu!

Denver Nuggets, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Justin Holiday'i tek yıllık sözleşmeye kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Justin Holiday'in yeni takımı Denver oldu!
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03 Temmuz 2023 11:52
Denver Nuggets, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Justin Holiday'i tek yıllık sözleşmeye kadrosuna kattı.

34 yaşındaki forvet, sezonu Dallas Mavericks ile tamamladıktan sonra sınırsız bir serbest oyuncu olmuştu.

Denver, Holiday için 2012'den beri ligde oynadığı 10. NBA takımı olacak.

Holiday, Dallas için geçen sezon maç başına 16.4 dakikada 4.4 sayı ve 1.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

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