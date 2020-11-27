Julian Nagelsmann: 'Sörloth'un çözmesi gereken sorunlar var'

RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Trabzonspor'dan transfer ettikleri ve şu ana kadar ağları sarsamayan Alexander Sörtloth için yeni açıklamalarda bulundu.



Sörloth'un "saha dışında" çözmesi gereken sorunları olduğunu belirten teknik adam, "Herkes böyle bir oyuncudan bir an önce maksimum performansı almak ister. Ritmini bulmasını ve geçen sezon yakaladığı gol istatistiğine ulaşmasını umar. Başlangıçta şu anda bununla karşılaşamadık. Üzerine çalışması gereken şeyler var ve bunlar futbolla ilgili, taktikle ilgili şeyler değil, daha basit şeyler. Bunları daha çabuk, daha aktif şekilde çözmeli. Sonrasında oyuna girmesi ve taktiksel olarak adapte olması daha kolay olacaktır." ifadelerini kullandı.



"SADECE BİR GOL ATMASI LAZIM"



Norveçli golcünün ilk golünün ardından açıklacağını da söyleyen teknik adam, "Bir gol atarsa, her şey daha hızlı olacaktır. Şu ana kadar sadece çok net bir pozisyon buldu ve gol atamadı. Sadece bir gol atması lazım, gerisi çorap söküğü gibi gelecektir." diye konuştu.



RB Leipzig'de bu sezon 9 maça çıkan ve 374 dakika sahada kalan Alexander Sörloth, henüz ağları sarsmayı başaramadı.



