Julian Nagelsmann: "Sörloth'un çözmesi gereken sorunlar var"

Leipzig'de henüz ağları sarsamayan Alexander Sörloth için hocası Nagelsmann'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Julian Nagelsmann: 'Sörloth'un çözmesi gereken sorunlar var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2020 19:08
RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Trabzonspor'dan transfer ettikleri ve şu ana kadar ağları sarsamayan Alexander Sörtloth için yeni açıklamalarda bulundu.

Sörloth'un "saha dışında" çözmesi gereken sorunları olduğunu belirten teknik adam, "Herkes böyle bir oyuncudan bir an önce maksimum performansı almak ister. Ritmini bulmasını ve geçen sezon yakaladığı gol istatistiğine ulaşmasını umar. Başlangıçta şu anda bununla karşılaşamadık. Üzerine çalışması gereken şeyler var ve bunlar futbolla ilgili, taktikle ilgili şeyler değil, daha basit şeyler. Bunları daha çabuk, daha aktif şekilde çözmeli. Sonrasında oyuna girmesi ve taktiksel olarak adapte olması daha kolay olacaktır." ifadelerini kullandı.

"SADECE BİR GOL ATMASI LAZIM"

Norveçli golcünün ilk golünün ardından açıklacağını da söyleyen teknik adam, "Bir gol atarsa, her şey daha hızlı olacaktır. Şu ana kadar sadece çok net bir pozisyon buldu ve gol atamadı. Sadece bir gol atması lazım, gerisi çorap söküğü gibi gelecektir." diye konuştu.

RB Leipzig'de bu sezon 9 maça çıkan ve 374 dakika sahada kalan Alexander Sörloth, henüz ağları sarsmayı başaramadı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için