Joshua King, oğluna Fenerbahçe forması giydirdi!

İngiliz ekibi Bournemouth'un yıldız ismi Joshua King, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

, Fotoğraf; Instagram
Joshua King, oğluna Fenerbahçe forması giydirdi!
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01 Ağustos 2020 15:50
İngiltere Premier Lig takımlarından Bournemouth'un Norveçli yıldızı Joshua King, sosyal medya gündemine damga vurdu. 28 yaşındaki yıldızın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım Sarı - Lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Oğluna Fenerbahçe forması giydiren Joshua King, Fenerbahçe taraftarının odak noktası oldu. Joshua King'in gönderisi "Acaba Fenerbahçe'ye transfer mi olacak?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Joshua King bu sezon 27 maçta forma giydi. 6 gol attı, 4 asist kaydetti.





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