Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Josef de Souza'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Josef de Souza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Josef de Souza'nın sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini diliyoruz." denildi.



EŞİNİN DOĞUMU İÇİN GİTTİ



Dünyada an itibariyle koronavirüsün adeta merkez üssü haline gelen Brezilya'ya, üçüncü çocuğunun doğumu için giden Josef, burada koronavirüse yakalandı. Josef, 14 gün oyunca Brezilya'da karantina altına alınacak ve eşi ile çocuklarını da göremeyecek.



Josef'te herhangi bir semptom olmadığı, durumunun iyi olduğu belirtildi. Josef'in koronavirüs testi pozitif olduğu için Al Ahli'nin antrenmanlarına katılmak için Suudi Arabistan'a dönemeyeceği ve Brezilya'da kalacağı vurgulandı.



