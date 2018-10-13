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Josef'e havalimanında şort şoku: "Böyle binemezsin!"

Fenerbahçe'nin 12 milyon euro karşılığında Al Ahli'ye sattığı Josef De Souza'nın Instagram'dan paylaştığı video sosyal medyayı salladı.

Josef'e havalimanında şort şoku: 'Böyle binemezsin!'
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13 Ekim 2018 12:32
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz 12 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye sattığı Josef De Souza'nın son paylaşımı olay oldu.

Instagram hesabından Kral Abdülaziz Havaalanı'nda olduğu sırada çekilmiş bir videosunu paylaşan Brezilyalı futbolcunun bornozlu h,line görenler inanamadı.

Yeni takımı kadar bulunduğu ortama da ayak uydurmaya çalıştığı gözlenen Sarı Lacivertliler'in eski yıldızı videonun altına şu mesajı yazdı:

"Dubai'ye uçmak üzere havaalanına geldim. Uçuş vakti geldiğinde bermuda şortumla seyahat edemeyeceğim söylendi. Bunun üzerine deli gibi koşup kıyafetimi değiştirdim.

'Bu şekilde seyahat edebilir miyim?' diye sorduğumda evet dediler. Sizce şık mıyım? Detay: Havaalanında herkes bana güldü."






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