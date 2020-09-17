Josef de Souza'ya belge engeli!

5 aydır maaş alamadığı gerekçesiyle Suudi ekibi Al Ahli ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Josef de Souza için belge krizi çıktı. Beşiktaş Yönetimi, Brezilyalı futbolcunun lisansını çıkarabilmek için eski kulübünden evrakları alamadı.



Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Siyah - beyazlılar bu nedenle Josef de Souza için FIFA'dan geçici lisans çıkaracak. Ayrılmadan avukatlarıyla görüşerek hukuki olarak işini sağlama almak isteyen Souza, Beşiktaş Yönetimi'ne ise, tazminat ödeme mecburiyeti olması halinde bu tazminatı kendisinin ödeyeceği taahhüdünde bulundu.



Bunun sözleşmeye de yazılı olarak yansıdığı dile getirdi. Fiziksel olarak hazır olmayan Souza, Antalya maçında olmayacak. Josef, 2018 yazında Fenerbahçe'den Al-Ahli'ye 12 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.











