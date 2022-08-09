Jose Sosa'nın yeni takımı açıklandı

Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa, yetiştiği kulüp olan Estudiantes'e geri döndü.
Arjantin ekibinden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile Aralık 2024'e kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 27 maça çıkan Sosa, 2 asist yaptı.
Arjantin ekibinden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile Aralık 2024'e kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 27 maça çıkan Sosa, 2 asist yaptı.
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