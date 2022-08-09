Jose Sosa'nın yeni takımı açıklandı

Arjantin ekibi Estudiantes, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Jose Sosa'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Sosa'nın yeni takımı açıklandı
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09 Ağustos 2022 23:58
Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa, yetiştiği kulüp olan Estudiantes'e geri döndü.

Arjantin ekibinden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile Aralık 2024'e kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 27 maça çıkan Sosa, 2 asist yaptı.



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