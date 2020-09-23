Jose Sosa kırık parmakla sahaya çıktı

Fenerbahçe'nin yeni isimlerinden Jose Sosa'nın Hatayspor maçına kırık parmakla çıktığı öğrenildi.

Haber; Sabah
Jose Sosa kırık parmakla sahaya çıktı
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23 Eylül 2020 10:24
Erol Bulut, Hatay maçına Sosa ile başlamadığı için eleştirilmişti ancak Arjantinli yıldız Jose Sosa, ikinci yarıda oyuna girme nedeninin sakatlık olduğu belirtildi.

Sosa'nın ayak parmaklarından birinde kırık bulunurken, yıldız futbolcu, özel bir bandaj ve iğneyle sınırlı sürede oyunda kalabildi.

Mert Hakan'ın sonradan girmesinin nedeni ise kasık sakatlığı nedeniyle iki hafta takımdan uzak kalması olarak gösterildi. İki oyuncunun da Galatasaray derbisine 11'de başlaması bekleniyor.



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