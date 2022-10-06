Jorge Jesus, rotasyon fikrinden vazgeçmeyecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş ile golsüz berabere kaldıkları derbide sahaya sürdüğü 11'i değiştiriyor.



Rotasyona devam edecek olan Portekizli hoca, AEK Larnaca maçında Emre Mor, İsmail Yüksek, Rossi ve Batshuayi'ye ilk 11'de şans verecek. Sol kanatta Alioski formayı Lincoln'den geri alacak. Ferdi'nin yerine ise sağ açıkta Osayi-Samuel oynayacak.



Orta alanda İsmail Yüksek, Arao'dan formayı alacak. Hücum hattında ise Emre Mor, Batshuayi ve Rossi üçlüsünün görev alması bekleniyor.





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