Yeni transferlerden Bruma'nın hazırlık maçlarında beklentilerin altında kalması, teknik direktör Jorge Jesus'u harekete geçirdi. Portekizli hoca, öğrencisini toparlanması konusunda uyardı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un transferini özel olarak istediği isimlerden olan Bruma henüz istenen seviyede değil.
Portekizli yıldızın hazırlık maçlarındaki performansı, sarı lacivertli taraftarları memnun etmedi.
"BİR AN ÖNCE TOPARLAN"
Öğrencisiyle yakından ilgilenen Jesus özel görüşmelerle uyum sorununu aşmaya çalışıyor. Jesus'un Bruma'ya "Herkesin senden beklentisi büyük. Bu nedenle daha fazla konsantre olman gerekiyor. Bir an önce toparlan ve takıma yardımcı olmaya başla." dediği öğrenildi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un transferini özel olarak istediği isimlerden olan Bruma henüz istenen seviyede değil.
Portekizli yıldızın hazırlık maçlarındaki performansı, sarı lacivertli taraftarları memnun etmedi.
"BİR AN ÖNCE TOPARLAN"
Öğrencisiyle yakından ilgilenen Jesus özel görüşmelerle uyum sorununu aşmaya çalışıyor. Jesus'un Bruma'ya "Herkesin senden beklentisi büyük. Bu nedenle daha fazla konsantre olman gerekiyor. Bir an önce toparlan ve takıma yardımcı olmaya başla." dediği öğrenildi.