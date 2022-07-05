Jorge Jesus: "Göster kendini Bruma!"

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Bruma'nın hazırlık maçlarında beklentilerin altında kalması, teknik direktör Jorge Jesus'u harekete geçirdi.

Haber; Posta, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Jorge Jesus: 'Göster kendini Bruma!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Temmuz 2022 10:19
Yeni transferlerden Bruma'nın hazırlık maçlarında beklentilerin altında kalması, teknik direktör Jorge Jesus'u harekete geçirdi. Portekizli hoca, öğrencisini toparlanması konusunda uyardı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un transferini özel olarak istediği isimlerden olan Bruma henüz istenen seviyede değil.

Portekizli yıldızın hazırlık maçlarındaki performansı, sarı lacivertli taraftarları memnun etmedi.

"BİR AN ÖNCE TOPARLAN"

Öğrencisiyle yakından ilgilenen Jesus özel görüşmelerle uyum sorununu aşmaya çalışıyor. Jesus'un Bruma'ya "Herkesin senden beklentisi büyük. Bu nedenle daha fazla konsantre olman gerekiyor. Bir an önce toparlan ve takıma yardımcı olmaya başla." dediği öğrenildi. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ