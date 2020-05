Jordan'ı hasta eden pizzayı yapan kişi ortaya çıktı!

1997'de Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın gıda zehirlenmesi yaşamasına sebep olan pizzayı yapan Utah'lı pizzacı, ortaya çıktı!



Ünlü "The Last Dance" belgeselinin son bölümünün en göze çarpan kısımlarından biri, Jordan'ın meşhur "Grip Maçı" hakkındaki hikayesiydi. Jordan, Bulls'un Utah Jazz'e karşı 1997 NBA Finalleri'nin 5. maçında, gripten değil, gıda zehirlenmesinden muzdarip olduğunu söylemişti.



Genel kanı, Jordan'ın pizzasına, zehirlenmesi için kasıtlı olarak bozuk malzeme koyulduğuna dair komplo teorileri üzerineydi.



Fakat yakın zamanda, pizzayı Jordan'ın Utah'taki otel odasına teslim eden kişi, kendisini ortaya çıkardı.



Craig Fite isimli bir kişi, Fox Sports Radio'dan Wil Leitner ile yaptığı röportajda sadece pizzayı teslim eden değil, aynı zamanda yapan kişi olduğunu da belirtti ve normal hazırlık prosedürlerinin dışında pizzaya hiçbir şey yapmadığını savundu:



"Adam telefonu bana vermişti, çünkü dükkandaki tek Bulls hayranı olduğumu biliyordu. Gelip 'sanırım Bulls aradı ve oyunculardan biri olabilir.' demişti. Olayda üç ya da dört hafta önce müdür yardımcısı olarak işe alınmıştım ve 'Pizza'yı ben yapacağım. çünkü aranızdan kimsenin üzerinde bir şey yapmasını istemiyorum.' demiştim."



"CAMLAR AÇIKTI VE TİŞÖRTSÜZ GEZİYORDU"



Fite yalnızca Jordan'ın gıda zehirlenmesinin sadece pizzasında ötürü olmadığını düşündüğünü belirtti ve dükkanında o gece teslim ettiği diğer pizzalardan başka gıda zehirlenmesi raporları olmadığını söyledi:



"Teşhis koydunuz mu? Doktora gittiniz mi? Bütün bunlar onlardan gelen imalar sadece. Herkese hatırlattığım bir şey var, MJ çok fazla puro içiyordu. Pencereleri açıktı. Üzerinde bir tişört yoktu ya da atlet giyiyordu. Park City'de öğleden sonra saat 3 ya da 4'te, güneş dağın arkasına geçtiğinde oralar çok soğuk olur."





"BEŞ KİŞİ FALAN GİTMEDİK"



Fite ayrıca, "The Last Dance"in 9. bölümünde, pizzayı Jordan'ın otel odasına teslim eden bir grup şüpheli adam olduğunu söyleyen, Jordan'ın özel antrenörü Tim Grover'ın iddiasını da reddetti:



"Adamın '5 kişi geldiler' iddiası tamamen saçmalık. İki kişiydik ve zaten dükkanda o zaman o kadar kişi çalışmıyordu bile. Orada park edilmiş bir polis arabası olduğunu hatırlıyorum ve kendimizi tanıtmamız gerekiyordu. İkimiz de üniformalıydık ve nereden geldiğimiz belliydi."



"MÜDÜRÜ ETKİLEMEK İÇİN UĞRAŞMIŞTIM!"



Son olarak Fite, söz konusu pizzayı en iyi şekilde nasıl titizlikle hazırladığını da detaylandırdı:



"Tabii ki içine bir şey eklemediğiniz sürece pizzadan gıda zehirlenmesi kapmak zor, ama böyle bir şey olmadı, çünkü pizzanın benim elimden başkasının eline değmediğine son derece eminim. Pizza gayet iyi yapılmıştı, tüm kuralları takip etmiştim ve hatta, bunu oradaki mağaza müdürünü etkilemek için yapmıştım."