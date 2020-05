Jordan'a o gece yediği pizza, lokal bir bardan gelmiş!

Otto adında bir Utah sakini, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın 1997 Finalleri'ndeki "Grip Maçı" öncesindeki gece odasına teslim edilen pizzanın aslında Utah'daki lokal bir bardan olduğunu ve daha önce Pizza Hut'ın eski bir müdür yardımcısı olarak konuşan Craig Fite'ın söylediğinin aksine, o restoran zincirinden olmadığını söyledi.



Otto adlı adam "The Rich Eisen Show"a, "Pizza Hut değildi, çünkü Pizza Hut kapalı olurdu. Belgeselde gece geç saatlerde açık hiçbir yer olmadığını söylemişlerdi. Pizza Hut erkenden kapanırdı. Park City'de 1997 yılında, özellikle yaz aylarında, her yer erken kapanırdı." ifadelerini kullandı.



Jordan'ın özel antrenörü Tim Grover, belgeselde gece geç saatlerde açık bir yer bulamadıklarını söylemişti.



O ODAYA, ÜÇ BİN DOLARLIK ALKOL TAŞIDILAR



Otto, Bulls'un o sırada kaldığı otelin yakınındaki bir suşi restoranında baş şef olduğunu söyledi ve pizzanın artık açık olmayan bir bardan geldiğini kaydetti:



"Orada barmenlik yapan Chris adında bir arkadaşım var. Ve o ilk günden beri, gece geç saatlerde oradan bir telefon aldıkları hikayesini anlatmıştı. La Coda'nın sahibi pizzayı bizzat teslim etmişti. İki, üç, dört, beş kişi olup olmadığını bilmiyorum. Sadece restoran sahibinin o gece, gece geç saatlerde pizza götürmek için oraya gittiğini biliyorum. Ve önceki gece, ya da iki gece önce, bu adamlara belboy arabasında 3 bin dolarlık alkol götürmüşlerdi."



Eski Pizza Hut çalışanı Fite, radyo istasyonu "1280 The Zone's 'The Big Show'"a konuşmuş ve Michael Jordan için pizzayı kendisinin yapıp götürdüğünü ve pizzanın kendisini zehirleyebileceği ihtimalini reddettiğini söylemişti. Otto bu iddiaya karşı çıktı:



"Fite başka bir gecede bir pizza teslim etmiş olabilir, ancak Pizza Hut 1997'de burada yaz aylarında o saatlerde kapalı olurdu, her yer erken kapanıyor."