Jordan: "Kumar bağımlılığım yok, rekabet problemim var"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, "kumar bağımlılığı" hakkında konuştu ve böyle bir şeye sahip olmadığını söyledi.



Jordan, NBC muhabiri Ahmad Rashad ile 1993 NBA Finalleri'nden hemen önce röportaj yapmıştı ve bu röportaj, Suns'a karşı 1. maçın ilk yarısında yayınlanmıştı. Jordan, kumar bağımlılığı hakkında gelen soruları cevaplarken güneş gözlükleriyleydi ve bu durum, o zamanlar dikkat çekmişti.



Jordan'ın birçok kumar sorusunu getiren rekabetçi doğası, The Last Dance belgeselinin altıncı bölümünün ana konusuydu. Bu, 1993'te kendisinin ne gibi bir saplantısı olduğunu bilmeyen genç izleyicilerin gözlerini açtı gibi görünüyordu. Jordan için bu, Finallerin başlangıcında Rashad ile bir röportajda bunu ele alacak kadar yeterli bir öneme sahip olduğunu düşündüğü bir durumdu.



Ortada kanıtlar da bulunuyordu. Jordan'ın, Slim Bouler'a olan kumar borçlarını karşıladığını kabul ettiği 57.000 dolarlık bir çeki vardı. Richard Esquinas'ın, Jordan'ın golf sahasında kendisine 1.2 milyon dolar kaybettiğini söylediği bir kitabı da bulunuyordu.



Ve sonrasında, Jordan'ın New York'a karşı 1993'teki Doğu Konferansı Finalleri'nin 1. ve 2. maçları arasında bir Atlantic City kumarhanesinde görülmesi de vardı. Knicks bu serinin ilk iki maçını kazanmış, sonraki dördünü ise kaybetmişti.



"PROBLEMİM YOK, KUMARI SEVİYORUM"



1993'teki röportajda Jordan şu ifadeleri kullanmıştı:



"Babam, 'New York'tan uzaklaşalım, Seninle Atlantic City'ye gidelim.' demişti. Bir limuzin aldık ve birkaç saatliğine kumar oynayıp geri döndük. Herkes tamamen çıldırmıştı. 'Dün gece kumarhanedeydi.' falan. Geç saatte değildi. Saat 00:30 ya da 01:00'de eve dönmüştük."



"Eğer bir kumar sorunum olsaydı, açlıktan ölürdüm. Şu saatimi, şampiyonluk yüzüklerimi, evimi satardım. Eşim beni terk ederdi, ya da aç kalırdı. Bir problemim yok, kumar oynamayı seviyorum. "



"SADECE GOLF OYNARKEN KUMAR OYNARIM"



Jordan, The Last Dance'de kendisini savunurken, bununla benzer bir tonda konuştu:



"Aslında sürekli insanlarla golf oynarım. Ve kumar oynamak isterlerse, oynarız. Bu bireylerin karakterine baktığımda, daha sonra ne tür insanlarla oynadığımı öğrendim. Dersimi almıştım. Ama kumar oynama konusunda? Yanlış bir şey yapmadım.



"Ben asla maçlar üzerinden bahis oynamam; Sadece kendi üzerimden oynarım ve o da golfte olur. Zamanında NBA lig ofisine de tam olarak ne olduğunu söyledim."



Jordan'ın konuyu özetleyen cümlesi, kumar sorunu olmadığı üzerineydi:



"Kumar problemim yok, rekabet problemim var."



BABASININ ÖLÜMÜ DE BUNA BAĞLANMIŞTI



1993'te bu durum, NBA'in dikkatini çeken bir durumdu, ancak dönemin merhum NBA başkanı David Stern film yapımcılarına, "Hiçbir zaman büyük bir kriz seviyesine ulaşmadı" şeklinde konuşmuştu.



Ancak The Last Dance, Jordan'ın bir maçtan önce United Center'ın tünelinde bir güvenlik görevlisi ile bir duvara para atmak da dahil olmak üzere herhangi bir şey üzerine nasıl bahse girdiğine bile değindi. Jordan o bahsi kaybetmişti.



Jordan'ın kumar sorunu üzerindeki algı, 1993 yılında Jordan'ın babası öldürüldüğü zaman, polis bu durumun bir soygun sonucu olduğuna karar verdiğinde bile, bazılarının bunu kendisinin kumar borçlarına bağlamaya çalışması kadar büyüktü. Jordan'ın o dönemde beyzbol oynamak için emekli olması da benzer konu altında işlenmişti.



"Michael Jordan: The Life"ın yazarı Roland Lazenby, yakın tarihli bir PBT Podcast'de her şeyin çarpıtıldığını, MJ'in beyzbol oynamasının babası ve aralarındaki ilişkiye dair tuttuğu yas ile ilgili olduğunu, kumar borçları gibi bir şeyle alakası olmadığını söylemişti.