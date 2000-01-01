Jordan, Jamal Crawford ile arabasına bahse girip, Mercedes'ini elinden almış!

Eski İtalyan basketbolcu Gianmarco Ponzecco, bir dönem Washington Wizards'ta forma giyen Michael Jordan'ın, aynı dönem Chicago Bulls'ta oynayan Jamal Crawford'ın arabası üzerine iddiaya girip kazandığı bir hikaye anlattı.



Avrupa çapında birkaç takımda oynamış olan Ponzecco, 2001 yılında NBA'e katılmaya çalışmış ve Yaz Ligi'nde Toronto Raptors ile sözleşme imzalamış, ancak takıma seçilememişti.



İtalya'ya geri dönen Ponzecco, burada yedi sezon asist kralı olmuş ve aynı zamanda 2004 Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan milli takımın bir parçası olmuştu.



Şu anda bir koç olan Pozzecco, İtalyan futbol efsanesi Christian Vieri'yle bir Instagram canlı yayınına katıldı ve Jordan'ın, Crawford'un ilk NBA maaşıyla aldığı ilk arabasını elinden aldığı çılgın bir hikaye anlattı.



"HANGİ ARABAYLA GELDİN? BEN FERRARI'YLE..."



Crawford, başlangıçta Jordan'a bir üçlük yarışmasında meydan okumuş, ancak Michael kendisini sonunda yenerek genç Crawford'ı arabasız bırakmıştı:



"Jamal Crawford, Michael Jordan'a 1000 dolar karşılığında bir üçlük yarışmasında meydan okumuştu. Jordan kazanmıştı ve 1000 doların bebekler için olduğunu söyleyip, bahsi 5000 dolara yükseltmişti. Bu sefer Jamal kazanmıştı.



Jordan daha sonra Crawford'a 'Hangi arabayla geldin?' diye sormuştu ve Jamal da 'Mercedes' demişti. Jordan da 'Ben Ferrari ile geldim, arabalarımıza bahse girelim.' demişti.



Crawford kabul etmişti ve Jordan 5'te 5 atarak kazanmış, Crawford'ın kendisine özel yaptırdığı plakasını çıkarmış ve Mercedes ile ayrılmıştı."



Jordan, ilk yıllarında Crawford'ın bir hayranıydı ve Bulls'a 2000 NBA Draftı'nda kendisini draft etmesini söylemişti.



