08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
16:00
08 Eylül
Zambia-Fas
16:00
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
16:00
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Gine Bissau-Cibuti
19:00
08 Eylül
Gine-Cezayir
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Libya-Swaziland
22:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00
08 Eylül
Malezya-Filistin
16:00
08 Eylül
Endonezya-Lübnan
16:30
08 Eylül
Kuveyt-Suriye
19:00
08 Eylül
Birleşik Arap Emirlikleri-Bahreyn
19:30
08 Eylül
Çek Cumhuriyeti-Suudi Arabistan
20:15
09 Eylül
Yeni Zelanda-Avustralya
10:00
09 Eylül
El Salvador-Suriname
03:30
09 Eylül
Panama-Guatemala
04:30

Jordan Clarkson, Knicks'i seçme sebebini açıkladı

New York Knicks'in yeni oyuncusu Jordan Clarkson, kararının arkasındaki en büyük etkenin Madison Square Garden atmosferi ve New York taraftarlarının tutkusu olduğunu söyledi.

New York Post'tan Stefan Bondy'ye konuşan Clarkson, Utah Jazz ile yaptığı buyout sonrası transfer sürecinin çok hızlı geliştiğini belirtti:

"Açıkçası arena (MSG). Taraftarların enerjisini hissetmek. Kötü oynadığında seni acımasızca eleştiriyorlar ama iyi oynadığında da seni bağırlarına basıyorlar. Ben sadece bu enerjiyi hissetmek istedim. Ve Brunson ile Hart'la birlikte oynama fırsatı."


Clarkson, Wimbledon'da Carlos Alcaraz'ın maçını izlerken menajeri Rich Paul'un kendisine hangi takıma gitmek istediğini sorduğunu ve cevabının anında geldiğini söyledi:

"New York'a gitmek istiyorum."

Bu yanıtın hemen ardından Knicks transferi tamamladı. Clarkson, 30 Haziran'daki buyout anlaşmasının ardından 7 Temmuz'da resmi olarak Knicks oyuncusu oldu.

Utah'ta beş sezon geçiren Clarkson, 2021'de Yılın Altıncı Adamı Ödülü kazanmıştı. Geçtiğimiz sezon 37 maçta 16.2 sayı ortalamasıyla oynamıştı.

Kariyerinde 753 maçta 16.0 sayı ortalaması bulunan Clarkson, Cleveland ve Utah ile önemli playoff deneyimleri de yaşadı. Knicks için bench'ten anında skor katkısı ve arka saha derinliği sağlayacak.

