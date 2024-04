Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, playoff ilk turu rakibi Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James'a övgülerde bulunarak, kendisini "canavar gibi" şeklinde nitelendirdi.



Jokic, Nuggets-Lakers ilk tur playoff serisi öncesinde medyaya konuşarak, LeBron'a duyduğu saygıyı açıkça dile getirdi:



"Adam muhteşem. Sahada yaptığı şeyler inanılmaz... Maçın içinde sadece skor üreterek değil, pek çok farklı şekilde yer alıyor. Temel olarak her pozisyondan sayı bulabiliyor. Canavar gibi. Onu gerçekten takdir ediyorum ve büyük saygı duyuyorum. Çok iyi bir basketbolcu, muhtemelen en iyilerden biri. Ve en iyilere karşı oynamaktan her zaman keyif alırım."



Jokic ayrıca Lakers'ın geçen yıl en rekabetçi rakipleri olduğunu belirtirken, 7-0'lık galibiyet-mağlubiyet serisinin yanıltıcı olduğunun da altını çizdi:



"Bence playoff serisindeki her maç gerçekten zorluydu, her iki şekilde de sonuçlanabilirdi. Muhtemelen geçirdiğimiz en zorlu seriydi. Evet, onları 4-0 yendik ama gerçekten yetenekli bir takımdı. Çok iyi inşa edilmişti. Oldukça saygı duyduğum birkaç oyuncuları var ve bunun ilginç bir seri/tur olacağını düşünüyorum."



2023'teki playoff serisinde Lakers'a karşı 27,8 sayı, 14,5 ribaund ve 11,8 asist ortalamaları yakalamış olan Jokic, bu sezon ise LA ekibine karşı oynadığı üç maçta 29.3 sayı, 12.0 ribaund ve 9.0 asist ortalamaları yakaladı.





