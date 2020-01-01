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Jokic, 44'üncü triple-double'ı ile NBA tarihinde 9'uncu oldu!

Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic, ekibinin dün gece Sacramento Kings'e 125-115 mağlup olduğu karşılaşmada yaptığı triple-double'la (26 sayı, 11 ribaund, 12 asist) bu alanda tüm zamanlarda 9'uncu sıraya yükseldi!

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic, ekibinin dün gece Sacramento Kings'e 125-115 mağlup olduğu karşılaşmada yaptığı triple-double'la (26 sayı, 11 ribaund, 12 asist) bu alanda tüm zamanlarda 9'uncu sıraya yükseldi!
 
44'üncü triple-double'ını yapan Jokic, Fat Lever'ı da geride bırakarak Denver tarihinde en çok triple-double yapan isim oldu!


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