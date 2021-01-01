John Wall ve Rockets arasında dargınlık yok!

Houston Rockets guardı John Wall, kendisini takas etmeyi planlayan Rockets ile arasındaki ilişkilerin iyi durumda olduğunu söyledi.



Wall ve Rockets arasındaki ilişki, her iki tarafın da Wall'un gelecekte takım için oynamayacağına karar vermesine rağmen, pozitifliğini koruyor.



Houston'ın medya gününde Wall ve genel menajer Rafael Stone, geleceğe yönelik adımlar hakkında berrak ve iyimser bir profil çizdiler:



"Buraya geldiğimden beri, takımla ve koç (Stephen) Silas ile kurduğum iletişim oldukça profesyoneldi. Hepimiz bir araya geldik ve bunun her iki taraf için de en iyi karar olduğunu düşündük. Kolay değildi tabii, zordu. Ama benim buradaki işim bir akıl hocası olarak, gençlere liderlik etmek ve NBA'de işlerin nasıl yürüdüğünü öğretmeye çalışmak."



Stone, takımın Wall'a yeni bir takım bulmasında yardım edeceğine dair verdiği sözünden bahsederek, Rockets'ın "herkesin iyi bir noktada olmasını sağlayacağını" belirtti.



Stone ayrıca, ekibin Wall'u kontratını ödeyerek serbest bırakmak istemediğini ve muhtemel takas fırsatlarını kovalayacağını da sözlerine ekledi. Wall ise, gitmeyi arzu ettiği takımların bir listesini henüz oluşturmadığını açıkladı.



