John Wall, takasını istedi mi?: "Yorum yok..."

Washington Wizards'ın yıldızı John Wall, Wizards'dan bir takas talep ettiğini söyleyen haberler hakkında konuştu.



Wizards, önümüzdeki sezonda Wall ve Bradley Beal'in tamamen sağlığına kavuşmuş bir şekilde oynamasını bekliyor. Ancak, son birkaç gündeki raporlar, Wall'un Wizards takas edilmesini istediğini ileri sürmüştü.



Wizards genel menajeri Tommy Sheppard'ın Pazartesi günü yalanlamış olduğu, bir takas ettiği üzerine gelen soruya, 30 yaşındaki oyuncu "Yorum yok" şeklinde yanıt verdi.



The Washington Post'a göre, kendisini neredeyse bir buçuk sezon boyunca parkelerden uzak tutan ciddi sakatlığından dönen Wall'a, Sheppard ile ilişkisi soruldu:



"Güzeldi; konuşuyorduk. Konuşarak ve bir şeyleri çözmeye çalışıyorduk. Yapabileceğimiz en iyi şey bu. Hepimiz bunun bir iş olduğunu anlıyoruz."



Wall'a neyi "çözmek" istedikleri sorulduğunda, "Yorum yok" cevabını verdi.



Wall, Washington'da oynadığı 573 maçta 19.0 sayı, 9.2 asist ve 4.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



