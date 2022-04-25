Joey Pelupessy, Groningen'e transfer oldu

Giresunspor'dan alacaklarını alamadığı için ayrılan Joey Pelupessy'nin, Hollanda ekiplerinden Groningen'e transfer olduğu duyuruldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Joey Pelupessy, Groningen'e transfer oldu
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25 Nisan 2022 17:24
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT' Giresunspor'dan alacaklarını alamadığı için ayrılan Hollandalı orta saha oyuncusu Joey Pelupessy'nin, Hollanda ekiplerinden Groningen'e transfer olduğu açıklandı. 

Groningen Kulübü'nden yapılan açıklamada, Hollandalı oyuncu ile 2022-23 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Joey Pelupessy, bu sezon Giresunspor ile çıktığı 22 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.
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