Joe Ingles: "NBA'in en iyi şutörü benim"

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Utah Jazz'ın tecrübeli forveti Joe Ingles, ligin en iyi şutörü olduğunu söyledi.Toronto Raptors ile oynanan hazırlık maçı sonrası Salt Lake City yerel basınından Deseret News'ın Jazz muhabiri Eric Woodyard'a konuşan Joe Ingles, "Bu ligin en iyi şutörü benim. Kullandığım şutların rakamlarına, yüzdesine bakın. Onlar her şeyi söylüyor zaten. Açıkçası, şut kullandığım zaman hepsinin basket olacağını hissediyorum." ifadelerini kullandı.Şut ritmini bulduğu zaman çok üst seviyeye çıktığını söyleyen Ingles, "Antrenmanlarda çok çalışıyorum. Her attığım şutun girmesini istiyorum. Bir şut girmediği zaman sinirleniyorum." diyerek sözlerini noktaladı.31 yaşındaki Avustralyalı forvet Joe Ingles, geçen sezon bulduğu 204 isabet ile NBA 10'uncusu oldu. Şut yüzdesinde ise Pacers'tan Darren Collison, Pistons'tan Reggie Bullock ve Wizards'tan Otto Porter'ın ardından dördüncü oldu.Kariyerinde yüzde 41.6 ile üçlük atan Ingles, bu alanda aktif oyuncular içerisinde 5, NBA tarihinde ise 14'üncü sırada yer aldı.