Jhon Cifuente'den Fenerbahçe iddialarına yanıt





İLGİLİ VİDEO Forvet arayışında öne çıkan isim ise 25 yaşındaki Ekvadorlu Jhon Cifuente, Oyun stili ve fiziki yapısı nedeniyle Romelu Lukaku'ya benzetiliyor.

forvet listesinde ilk sıraya yükselentransfer dedikodularına cevap verdi.İki gol birden attığı Barcelona'ya 3-2 kaybettikleri maçtan sonra Ekvatorlu gazetecilerin sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki Cifuente, "Ekvator'da doğan her futbolcunun hayalinde Avrupa'da oynamak vardır. İstanbul haberlerini ben de sizin gibi takip ediyorum. Menajerimle yaptığım konuşmalarda bana, 'endişe etme, senin için en iyisini yapacağım' sözünü veriyor." ifadelerini kullandı.Cifuente sözlerini, "Kulübüm de bana soruyor, 'teklif var mı?' diye. Tek bildiğim eğer bir gün İstanbul'da oynarsam şehirle ilgili merak ettiğim tüm tarihi yerleri tek tek gezeceğim. İstanbul'u çok merak ediyorum" şeklinde tamamladı.