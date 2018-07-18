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Jhon Cifuente'den Fenerbahçe iddialarına yanıt

Ekvatorlu forvet Jhon Cifuente, Fenerbahçe iddialarına şu sözlerle yanıt verdi, "Menajerim 'senin için en iyisini yapacağım' diyor. Eğer İstanbul'a gidersem merak ettiğim tüm güzel yerlerini tek tek gezeceğim." dedi.

Kaynak: Sabah
Jhon Cifuente'den Fenerbahçe iddialarına yanıt
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18 Temmuz 2018 05:05
Fenerbahçe'nin forvet listesinde ilk sıraya yükselen Jhon Cifuente transfer dedikodularına cevap verdi.

İki gol birden attığı Barcelona'ya 3-2 kaybettikleri maçtan sonra Ekvatorlu gazetecilerin sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki Cifuente, "Ekvator'da doğan her futbolcunun hayalinde Avrupa'da oynamak vardır. İstanbul haberlerini ben de sizin gibi takip ediyorum. Menajerimle yaptığım konuşmalarda bana, 'endişe etme, senin için en iyisini yapacağım' sözünü veriyor." ifadelerini kullandı.

Cifuente sözlerini, "Kulübüm de bana soruyor, 'teklif var mı?' diye. Tek bildiğim eğer bir gün İstanbul'da oynarsam şehirle ilgili merak ettiğim tüm tarihi yerleri tek tek gezeceğim. İstanbul'u çok merak ediyorum" şeklinde tamamladı.

Forvet arayışında öne çıkan isim ise 25 yaşındaki Ekvadorlu Jhon Cifuente, Oyun stili ve fiziki yapısı nedeniyle Romelu Lukaku'ya benzetiliyor.



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