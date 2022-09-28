Jesus uyardı: 'Ona şok pres yapın'

Süper Lig'de milli aradan önceki haftayı 5-0'lık Alanyaspor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe, pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor.Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, siyah-beyazlıların, kendilerinin Kadıköy'de oynadığı gibi Vodafone Park'ta baskılı olacağını düşünüyor. Beşiktaş'ı iyi analiz eden ve Gedson Fernandes'le topu hücuma taşıdıklarını tespit eden 68 yaşındaki çalıştırıcı, taktiğini belirledi.Erken gol bulup taraftar baskısını azaltmak isteyen Jesus, oyuncularına "Top Gedson'un ayağına geldiği zaman dört koldan pres yapılacak. Kapılan topla hızlı hücum edip, golü bulacağız. Gedson'u kilitlersek her şey kolaylaşır" dedi.İyi durumda ve formda olduklarını da sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, "İlk golden sonra geri çekilmeyip, hücum edeceğiz. Gerisi gelecektir, bunu önceki maçlarda da gördük" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kulübeden sahaya sürdüğü isimlerden maksimum katkı aldı. Süper Lig'deki 6 maçta 30 değişiklik yapan Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerden 5 golün yanı sıra 5 de asist verimliliği sağladı. Krallık yarışında sarı-lacivertli formayı giyen Enner Valencia, 7 golle tek başına zirvede yer alıyor. Attığı 20 golün 12'sini farklı oyuncuların ayağında bulan Kanarya; çeşitlilik açısından da lider durumda.