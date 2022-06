"İSTANBUL TAKIMLARI GERİDE KALDI"

"İSTİKRARLI 11 ŞAMPİYON YAPAR"

"MESUT KALACAKSA ÇOK ŞEY KATMAK ZORUNDA"

"OZAN KENDİSİ KARAR VERECEK"

"JESUS RESETLEME YAPIYOR"

"OKAN BURUK, YOLU KISALTMA HAMLESİDİR"

GEÇEN SEZONUN İZLERİ NASIL SİLİNİR?

"3 MAÇ KAYBET, 4. MAÇ FİNALİN OLUYOR"

"BEŞİKTAŞ HER ZAMAN YARIŞTA OLUR"

"TEKNİK ADAMLAR ÖNCE KOLTUK DEMEMELİ"

"AVRUPA, TRABZONSPOR'UN KADERİNİ ÇİZER"

"AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUM"

Spor Toto Süper Lig'in deneyimli teknik adamlarından biri olan İrfan Buz, futbolun gündemine yönelik, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la ilgili dikkati çeken analizler yaptı. Buz, teknik adamlara genç oyuncuları oynatma konusunda 'cesaret' mesajı verirken, teknik direktör olarak Avrupa hedefine de vurgu yaptı. İşte İrfan Buz röportajı...Çok doğru bir tespit. Abdullah Avcı göreve geldikten sonra oyun anlamında değişimler oldu. Takım savunmasını düzelttiler. Bir teknik direktörün takım üstünde el yazısı olur. Takım içinde nelerin eksik olduğunu tespit etti ve üstüne gitti. Geçen sene nokta transferler yaptılar. Sezona da hazır başladılar. İstikrarlı şekilde gittiler. Son 10 müsabakada bazı sorunlar var. O dönem bir mesajdır. Trabzonspor, zafer sarhoşluğuna girmemeli. Ama Avcı çok tecrübeli, doğru hamleleri yapacaktır. Larsen, Eren gibi transferler yapıldı. Eren kesinlikle önümüzdeki dönemde Avrupa'ya gider. Nokta atışı ve tamamlayıcı transferler yaptılar. Yapmaya da devam edecekler. Bence İstanbul takımları bu açıdan geride kaldı.İsmail Kartal'ı tebrik etmek gerekiyor, ciddi katkı sağladı. Ama farklı bir yapılanmaya gittiler. Marka değeri yüksek bir teknik adamı getirdiğinizde 1 senelik kontrat yapıyorsanız bu her şeyi anlatıyordur. Fenerbahçe artık sonuca gitmek istiyor. Performans açısından Serdar Dursun, Mert Hakan, Crespo, Zajc öne çıktılar. İstatistik diyor ki; istikrarlı bir 11 şampiyon olur! Fenerbahçe'nin en kısa zamanda ilk 11'i bulması gerekiyor. En büyük sıkıntılardan biri bu. Jesus'un halletmesi gereken bir mesele.Mesut Özil, önemli ve büyük bir yıldız. Fenerbahçe'de beklentilerin altında kaldı. Kendisi de bu durumdan hoşnut değil. Burada daha oynamadan sıkıntılar baş gösterdi. Büyük bir yatırım yapıldı, kendisinden beklenti yüksekti. Burada net bir karar vermek gerek. Kararsızlık Fenerbahçe'nin aleyhine olur. Jesus taviz vermeyen bir teknik adamdır. Mesut kalırsa, vereceği çok şey olması gerekiyor. Alıcı taraf Fenerbahçe taraftarı, başkan ve teknik heyet. Verici tarafında Mesut olmak durumunda. Konu netliğe kavuşturulmalı diye düşünüyorum.Ozan Tufan 18-19 yaşındaydı. Kendisiyle konuşmuş ve "Ozan kaç maçımız var?" diye sordum. Ozan da bana, "9 maçımız var hocam" dedi. Kendisine, "Ben seni hepsinde oynatacağı, hazır ol" dedim. Normalde genç oyunculara bunu söylemezsiniz. Sergen Yalçın da kendisiyle Alanyaspor'da ilgilendi. Ozan olgunlaşmış bir oyuncu. Kendisine çeki-düzen vermesi gerekiyor. Profesyonel anlamda daha iyi olmalı. Mental açıdan da kendisini geliştirmesi gerek. Futbolcuda potansiyel var, buna kendisi verecek.Lider işte burada çok önemli. Jesus geldi. Oyuncularla toplantılar yapıyor. Beyninizde şampiyonluğu canlandırıyor mu? Vizyon anlamında bunu anlatıyor. İnandırmaya çalışıyor. Tesislerde çok büyük değişiklikler yapmaya çalışıyor. Ciddi bir tadilat yapılıyormuş. Bunlar aslında bir stratejidir. Nasıl bir stratejidir? Şampiyonluk önceki yıllarda gelmedi, şimdi Jesus resetleme yapıyor! Oyuncular için en iyi ortamı sağlamaya çalışıyor. Şenol Güneş de Ümraniye'de şampiyon olduğunda benzer şeyi yaptı. Şampiyonluğa odaklandılar. Fenerbahçe açısından bir baskı olacağını düşünmüyorum. İlk antrenmandan itibaren şampiyonluk duygusuyla yaşayacaklar. Lehine çevirmeye çalışacak. Jesus, kurt ve vizyon sahibi bir teknik adam.Okan Buruk, Türkiye Kupası'nı kazandı Akhisarspor'la. Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Devamlı üzerine koyarak giden bir teknik adamdan bahsediyoruz. Okan Buruk bunu fazlasıyla hak etti. Okan Buruk, Galatasaray'da yolu kısaltma açısından önemli bir hamle. Önceden teknik direktörlerin bazı apoletleri getirmesi gerekiyordu ki üst düzey takımları çalıştırabilsin. Bugün çok farklı bir dönem var. Teknik adamlar sosyal medyadan oralara gelebiliyor. Dolayısıyla Okan Buruk için böyle soruların sorulmasını ben de garipsiyorum. Okan Buruk orayı hak etti, başarılar diliyorum.Avrupa'da iyi maçlar elbette vardı ama Fatih Terim ayrıldıktan sonra kaotik bir durum vardı. Takıma bir hava getirmek gerekiyor. Okan Buruk ve teknik heyettekiler bunu yapacaktır. Sportif Direktör Cenk Ergün de destek verecektir. Transferlere finansal açıdan da bakmak gerek. Okan Buruk, doğru transferler yaptıracaktır. Hocanın burada kararı önemli. Biz şimdi '5-6 yapmalı' deriz ama bu hocanın kararı. Tabii ki Galatasaray'a transferin şart olduğunu biliyoruz.Jesus ile Ismael'i kıyaslamamak gerek. Jesus çok daha tecrübeli. Çok daha fazla kupa almış bir çalıştırıcı. Ismael kendi takımını biliyor. Avantajları var elbette. Sergen Yalçın Beşiktaş'ta şampiyon oldu. 3 mağlubiyet sonrası kimsenin kredisi kalmaz. Stuttgart Başkanı beni davet etmişti Dortmund maçına. Orada Mislintat ile görüştüm. Davetli olarak gittiğimde bizim sistemimizi sordu. "Türkiye'de kredi diye bir şey yoktur. 3 maç kaybedince, 4. maç senin finalin oluyor" demiştim. Şaşırmıştı. Almanya'da 9 maç kaybeden teknik adamlar göreve devam edebiliyor. Fatih Terim ya da Şenol Güneş görevde varsa krediden bahsedebiliyorsunuz. Sayın Avcı, Beşiktaş'tayken yerle bir edildi. Trabzon'da şampiyon oldu. Valerien Ismael'in kredisini galibiyet ve mağlubiyetleri belirler.Beşiktaş'ın çok kötü bir kadrosu yok. Malatyaspor'un başındayken 3-1 yenilmiştik, rüya gibi bir takım oynuyordu karşımızda. Çok önemli oyuncular vardı. Beşiktaş ligde iyi başlamıştı. Avrupa'da işler iyi gitmedi. Kötü bir kadroları yok. Üstüne iyi takviyeler yapmak gerek. Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar, yarışta olur."Genç oyuncu oynatmak için cesaretli olmak gerek. 12 genç oyuncu oynatmıştım, iyi hatırlıyorum. Ahmet Oğuz, İrfan Can, Uğur Çiftçi, Mustafa Eskihellaç... Birçok örnek var. Bizim dönemimizde süreklilik kazandı gençler, oynattık. Bunu yapmanız gerekiyor. Fenerbahçe'de Arda mesela müthiş bir oyuncu. Sonuca gitmek istedikleri için ne kadar süre alacak? Soru işareti. Futbolun pasaportu yoktur. Teknik adamların cesaretli olması ve önce koltuklarını düşünmemeleri gerekiyor.Oyuncu ihracını da önemsiyorum. Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür iyi oyuncular. Performanslarını artırmaları gerekiyor. Yurt dışında başarılı olabilirler. Kaliteli oyuncuların da Türkiye'de kalması gerek. Bizim de kaliteye ihtiyacımız var (gülerek).Oturmuş bir kadroları var. Avrupa'da maksimumu vermeleri lazım. Bu ligdeki durumlarını da belirleyecek. İyi bir kadroya sahipler. Avrupa serüveninden sonra özellikle ligde verilen mücadele de önemli. Çünkü Avrupa maçları sonrası dönüşler sıkıntılı olabiliyor. Trabzonspor'un Avrupa maçlarındaki performansı ligdeki kaderini de belirleyecek.Çok güzel bir soru. Bu soru için teşekkür ederim. 2013 yılında Bursaspor ile en son UEFA'ya kalan teknik direktörüm. Samsunspor'da kurduğumuz kadro şampiyon bir kadro. Malatya'ya gittiğimizde finansal sorunlar vardı, Süper Lig'e çıktık. Geçen sene ligde kaldık. Galatasaray maçına denk gelmiştik. Biz her takımla mücadele veriyoruz. Kendimizi güncelleyerek maksimumu vermeye çalışıyoruz. Ekibimde bazı değişikliklere gittim. 2 tane yabancı arkadaşımızı kattım. Fiziksel performans ve atletik performans hocamız var. Fenerbahçe'de çalışan bir hocayı aldım ekibime. Artık ekibimle birlikte hazırız. Bizim yer almak istediğimiz takımda futbola kendimizi odaklayabilmemiz gerek. Benim en büyük hedeflerimden biri Avrupa'da çalışmak. 5 dil biliyorum. Burada başarılı olup Avrupa'ya gitmek istiyorum."