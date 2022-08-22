Jesus: 'Lider olmak keyifli olur'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Adana Demirspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.



Portekizli teknik adam Jorge Jesus "Mardin ve Gaziantep'te hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerim." diyerek sözlerine başladı.



Jorge Jesus "Bu akşam kazanan lider olacak. Ancak 3. hafta. Henüz bir şey kazanılmaz ve kaybedilmez. Yine de lider olmak keyifli olur." ifadelerini kullandı.



Ayrıca deneyimli teknik adam "Adana Demirspor ligdeki en iyi takımlardan biri. Çok iyi çalışmış bir takım. Fenerbahçe de adım adım gelişiyor. Her maç daha iyi olacağız. Kazanmak için Avusturya'dakinden daha büyük ve daha güçlü bir adım atmamız gerekiyor." diyerek sözlerini noktaladı.





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