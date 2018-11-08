Jeremain Lens: ''Artık sanmıyorum...''

Son olarak 9 Haziran 2017'de Hollanda Milli Takımı formasını giyenın kanat oyuncusu, Milli Takım kariyeri hakkında konuştu.Hollanda basınına konuşan Lens, ''Bir daha Milli Takım'a çağırılır mıyım bilmiyorum ama çağırılacağımı sanmıyorum. Yeni teknik direktör Ronald Koeman, genelde genç futbolcuları kadroya alıyor.'' sözlerini kullandı.33 yaşındaki futbolcu, ''Gerçekçi olmak lazım. Ben şansımı kullandım, sıra gençlerde. Umarım genç çocuklar, takımı iyi yerlere taşırlar. Steven Bergwijn, Justin Kluivert, Arnaut Danjuma Groenveld, Memphis Depay gibi oyunculara sahibiz. Benim pozisyonumda oynayan çok yetenekli gençler var. Eğer teknik direktör benim yerime bu futbolcuları seçerse buna alınmam.'' dedi.