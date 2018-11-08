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Jeremain Lens: ''Artık sanmıyorum...''

Beşiktaş'ın Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens, bir daha Hollanda Milli Takımı'na çağırılacağını düşünmediğini belirtti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jeremain Lens: ''Artık sanmıyorum...''
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08 Kasım 2018 20:05
Son olarak 9 Haziran 2017'de Hollanda Milli Takımı formasını giyen Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Jeremain Lens, Milli Takım kariyeri hakkında konuştu.

Hollanda basınına konuşan Lens, ''Bir daha Milli Takım'a çağırılır mıyım bilmiyorum ama çağırılacağımı sanmıyorum. Yeni teknik direktör Ronald Koeman, genelde genç futbolcuları kadroya alıyor.'' sözlerini kullandı.

''GERÇEKÇİ OLMAK LAZIM...''

33 yaşındaki futbolcu, ''Gerçekçi olmak lazım. Ben şansımı kullandım, sıra gençlerde. Umarım genç çocuklar, takımı iyi yerlere taşırlar. Steven Bergwijn, Justin Kluivert, Arnaut Danjuma Groenveld, Memphis Depay gibi oyunculara sahibiz. Benim pozisyonumda oynayan çok yetenekli gençler var. Eğer teknik direktör benim yerime bu futbolcuları seçerse buna alınmam.'' dedi.

 

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