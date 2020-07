Los Angeles Lakers'ın yardımcı antrenörü Jason Kidd'in eski meslektaşlarından biri, başantrenör olarak Kidd'in "korkunç bir seçim olacağını" söyledi.



Kidd'in bu yaz New York Knicks veya Brooklyn Nets'in koçluk işini üstlenecek ciddi bir aday olması bekleniyor.



Ancak, Kidd ile çalışan bir NBA kaynağına göre, bu korkunç bir fikir olabilir:



"Son koç olarak ortada kalsaydı bile, Jason Kidd'i işe almazdım. Korkunç bir seçim olurdu. Milwaukee'nin şu an bulundukları yerde olmasının bir nedeni var. Antrenörlük."



NBA'deki Hall of Fame kariyeri sona erdikten sonra, Kidd, Nets'e 2013-14 sezonunda bir sezon koçluk yapmıştı ve 44-38'lik bir derece yakalamıştı.



2014 yazında, Nets, Kidd'i bir 2015 Draft'ı ikinci tur seçimi ve 2019 Draft'ı ikinci tur seçimi için Bucks'a takas etmişti. Kidd, 2018 Ocak ayında gönderilmeden önce, Milwaukee ile 139-152 serisinde gitmişti.



Kidd, şu anda Batı Konferansı sıralamasında en iyi dereceye sahip olan Lakers'da yardımcı antrenör.