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Japon büyükelçinin Nagatomo sevinci

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Galatasaray'ın Nagatomo'nun bonservisini almasıyla ilgili çok mutlu olduğunu başkan Mustafa Cengiz'e iletti

Kaynak: Haberturk
Japon büyükelçinin Nagatomo sevinci
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03 Temmuz 2018 10:59
Yuto Nagatomo'nun yeniden G.Saray'a imza atmasına taraftarlar kadar Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'yı da sevince boğdu.

Başkan Mustafa Cengiz'in, 'Sık sık konuşuyoruz' dediği Mijayima, Japon sol bekin yeniden G.Saray'a gelmesinin kendisini çok mutlu ettiğini başkana iletti.

Başkan ise "Ben de Nagatomo gibi disiplinli bir oyuncunun takımımızda olmasından dolayı çok mutluyum" cevabını verdi.



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