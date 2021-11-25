Jamie Carragher: 'PSG, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaz'

Manchester City'nin kendi sahasında Paris Saint-Germain'in 2-1 mağlup etmesinin ardından, Jamie Carragher'den açıklama geldi.



"DEVLER LİGİ İÇİN ŞANSLARI YOK"



PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayacağını düşündüğünü söyleyen İngiliz eski futbolcu, "Benim Şampiyonlar Ligi'nde 4 tane favorim var. Manchester City, Liverpool, Chelsea ve Bayern Münih. Bu takımlara baktığınızda sahada gezinen kimse yok. Paris Saint-Germain'de ise sahada gezen 3 futbolcu var; Messi, Neymar ve Mbappe. Bence Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için hiç şansları yok" dedi.



"MBAPPE İÇİN ÜZÜLÜYORUM"



Açıklamalarına devam eden Carragher, "Mbappe'nin durumuna da üzülüyorum, Messi 34 yaşında, belli anlarda kendini sakınması gerekebilir ama Mbappe 22 yaşında. Takım arkadaşlarına yardım etmek zorunda. Sahada öylesine yürümek bana göre değil. Ne kadar iyi olduklarını önemsemiyorum, takım için çalışmıyorlar. Bu tarz futbolcuların devri geride kaldı" şeklinde konuştu.



"RONALDO İÇİN DE SÖYLEDİM"



Düşündüklerini Ronaldo için de söylediğini belirten eski savunma oyuncusu, "En azından o, gol atıyor. Ronaldo, topsuz oyunda bir gezgin ancak bunu golleri ile telafi ediyor. Eğer gol atamazsa, bu seviyede futbol oynama imkanı olmaz" sözlerini kullandı.





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