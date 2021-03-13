Ivko Ganchev: "Galatasaray'ın golünden önceki faul pozisyonuna bakılmadı"

Kayserispor Teknik Sorumlusu Ivko Ganchev, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ivko Ganchev: 'Galatasaray'ın golünden önceki faul pozisyonuna bakılmadı'
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13 Mart 2021 21:25
Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Kayserispor'da teknik sorumlu Ivko Ganchev, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın golünden önce faul olduğunu söyleyen Ganchev, "İlk devre biterken golü yedik. Kırılma anı oldu. 0-0 olsa daha çok istediğimiz bir oyunla oynayacaktık. O golü yemek bizi üzdük. Henrique'nin pozisyonu da önemliydi. 1-0 öne geçsek bizim için de önemli olacaktı. Maalesef olmadı. Üzgünüz. Tüm futbolcuları tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar çok iyi mücadele ettiler. Galatasaray son 2 hafta 5 puan kaybetti, biz 6 puan kazandık. Onların bugün tekrar puan kaybetmesi yarıştan uzakta tutacaktı. Biraz da bundan kaynaklanıyor. Golden önce yan hakem faul pozisyonuna müdahale etmedi. Sarı kart pozisyonu kırmızı olabilir, bunu tartışabiliriz. Eğer böyle coşkulu, iyi mücadele edersek ligde kalma adına yeterli. Diğer takımlar da iyi. Onlar da puan kazanıyor, moral buluyor. Son maça kadar savaşmak lazım. Bir an önce bu tehlikeli bölgeden uzaklaşmak lazım." dedi.



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