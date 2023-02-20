NBA tarihinin efsane oyuncularından Allen Iverson, geçmişte Türkiye'de oynama kararının ardında yatan sebebi açıkladı.



2010 yılında ülkemizde Beşiktaş forması giymiş olan Iverson, 'basketbola olan sevgisi ve özleminin' bu kararın asıl nedeni olduğunu, Andscape ile yaptığı röportajda şu ifadelerle dile getirdi:



"Emekli olduğunda, galiba isteseydin Çin'de çok para kazanabilirdin ya da eminim başka bir takım sana bir şans daha verebilirdi. Seni o dönemde 'tamam artık, bitti.' noktasına getiren şey neydi? Yoksa sadece NBA takımlarıyla mı şansının bittiğini düşündün? Çünkü bir dönem yurt dışında (Türkiye'de) oynamışlığın oldu, değil mi?"



"Evet, o noktada sadece basketbol oynamak istemiştim. Ve ayrıca sanırım dünyanın benim etrafımda dönmediğini de yavaş yavaş anlamıştım. Öyle bir noktaya geliyorsunuz ki, evet, dünyanın en büyük liginde oynamak istiyorsunuz ama herhangi bir fırsat sunulmadığı için artık sadece 'Basketbol oynasam yeter' diyorsunuz.



Oyuna olan sevginiz halen öyle bir düzeyde ki, 'Sahada olup o hissi tekrar yaşayayım da gerisi önemli değil' olarak bakıyorsunuz. Ben de hayatımın o noktasında böyle düşünüyordum. Şansımı da denedim ama asla Muhammed Ali'nin yaşadıkları gibi bir durum söz konusu değildi. Aynı hissin yanına bile yaklaşamadım..."



Beşiktaş ile iki yıllığı 4 milyon dolarlık bir kontrat yapmış olan Iverson, TBL'de yedi maçta forma giyerken, EuroCup'ta ise dört maçta oynamıştı.





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