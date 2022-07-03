İtalyanlardan ilginç Joao Pedro benzetmesi

Galatasaray'da hücum hattı için bir numaralı aday Joao Pedro...



Alternatifler var ama forvet arkası oyuncusu için İtalyan basını oldukça iddialı...



Centotrentuno haberinde bu transferle ilgili, "Sardunya ve Boğaz'ı birleştiren çizginin başrollerinde Brezilyalı oyuncu var. Pedro için Galatasaray anahtarı deliğe soktu. İstanbul'a giden parkur canlı... Cagliari 7 milyon euro istiyor. Son detaylar henüz beyaz dumana ulaşmamış olsa bile oyuncu 2 milyon euro'nun üzerinde 3 yıllık anlaşma için 'Evet' dedi" diye yazdı.



30 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan oyuncu Joao Pedro, forvet arkası, 10 numara ve forvet pozisyonunda oynuyor. 2014'ten bu yana Cagliari forması giyen Pedro, takımına geçen sezon çıktığı 39 maçta 13 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.



Joao Pedro'nun Cagliari ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.





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