İşte Süper Lig'in yerli altınları

Süper Lig ekipleri transfer için kolları sıvarken yerli oyunculara akın var! Yabancı sınırı gelecek olması herkesin planlarını değiştirirken 4 Büyükler de yerli havuzunu büyütmek istiyor. Avrupa liglerinde oynayan yerli oyuncular da kulüplerin gündemine gelirken başta kontratı bitecek olan Mert Hakan Yandaş, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Gökhan Gönül, Caner Erkin gibi isimler için büyük yarış var.Bu sezon için kadrosunun büyük bölümünü yabancı oyunculardan oluşturan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon dengeyi değiştirmek için kontratı bitecek yerli oyunculara yöneldi. Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile söz kesen sarı-kırmızılılar, Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan ve Roma'dan Mert Çetin için de nabız yokluyor...Emre Belözoğlu'nun önderliğinde yerli avına çıkan Kanarya'nın ilk gözdesi Mert Hakan Yandaş. Galatasaray ile anlaşması bozulması halinde Fenerbahçe oyuncuya açık çek vermeye hazır. Fenerbahçe'nin bir diğer hedef ismi ise İrfan Can Kahveci. Sezonun sona ermesi ile birlikte Başakşehir'in de kapısı çalınacak. Ayrıca Beşiktaş ile kontratı bitecek olan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve kontratı yenilenmediği için ayrılığın kapısına gelen Dorukhan Toköz ve Roma'dan Mert Çetin de listede.Kontratı bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün durumuna göre hareket edecek olan Kartal, ücretinin yükseltilmesini isteyen Dorukhan Toköz'ü de kadroda tutmak istiyor. Sergen Yalçın, altyapıdan isimlere de şans verip yerli takviyesini kulüp bünyesinden yapmayı planlarken Roma'dan Mert Çetin'in de gündemde olduğu iddia ediliyor.Kadrosunda Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır gibi değeri yüksek olan Türk oyuncuları bulunduran Karadeniz ekibi geleceğe yatırımını da şimdiden yapıyor. Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'ı bünyesine katan Trabzonspor, Altay'dan 19 yaşındaki stoper Cenk Özkaçar'ı renklerine bağlamak için son aşamaya geldi.Takım: SivassporKontrat: 30.06.2020Yaş: 25Mevki: Orta sahaDeğeri: 4.5 milyon EuroMaç: 21Gol: 7Asist: 4Takım: SivassporKontrat: 30.06.2020Yaş: 25Mevki: Orta sahaDeğeri: 1.6 milyon EuroMaç: 30Gol: 10Asist: 4Takım: RomaKontrat: 30.06.2024P.Değeri: 1.6 milyon EuroYaş: 23Mevki: StoperMaç: 5Gol: -Asist: -Takım: M.BaşakşehirDeğeri: 7 milyon EuroYaş: 24Kontrat: 30.06.2024Mevki: Orta sahaMaç: 31Gol: 6Asist: 2