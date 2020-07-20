İşte Selçuk İnan'ın yeni yol haritası





Bundan tam 9 yıl önce, Temmuz 2011'de Galatasaray'a imza attığında, sarı-kırmızılı takımda bu kadar kalacağı, ekibin kaptanlığını alacağı ve bir gün teknik heyette Fatih Terim ile birlikte olacağı Selçuk İnan'ın belki de aklına bile gelmezdi.



Evet başarılıydı, hem Galatasaray hem de A Milli Takım'da sayısız zaferlere imza atmıştı. Fakat bu sezon da bırakıp bırakmayacağı sürekli tartışmalıydı. Futbolculuk bitse bile sarı-kırmızılı ekipte antrenör olacağı dillerden dile dolaşmaktaydı. Göztepe maçı sonrasında sürpriz bir açıklama, Antalya maçı beklenmeden edilen veda, Selçuk İnan'ın ne kadar kararlı olduğunun açık bir ifadesiydi.



Pandemiden evvel, yani 3-4 ay öncesi profesyonel futboldan kopmak gibi bir niyeti bulunmadığını söyleyen Selçuk, "Aslında bu şekilde bırakmak içime sinmiyordu. Bırakmayacağım demiyordum ama bu türlü olmamalıydı" yorumunu yaptı.



Teknik Direktör Fatih Terim'in görüşünü aldığını, ailesiyle konuştuğunu söyleyen Galatasaray Kaptanı, "Bunun ardından bırakma kararı aldım. Şimdi yeni bir sayfa açılacak" diye konuştu.



"Ne görev verirlerse verilsin, her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için burada olacağım" sözleriyle aktif futbolculuğa veda eden Selçuk İnan, "Fatih Hoca'nın ekibinde olacağım. Evet yurt içinde ve dışında seminerlere katılacağım. Hızlandırılmış bir eğitimin içine gireceğim. Ancak benim için en büyük okul, Fatih Terim..." dedi.



'Teşekkür ederim'



Selçuk İnan'dan kaptanlığı devralan Muslera da takım arkadaşı için şunları söyledi:"Kaptanım, uzun yıllar seninle aynı forma altında oynamak harikaydı. Aynı sezon mücadeleye başladık, her şeyimizi bu camiaya verdik ve bugün sen futbolu bırakma kararı aldın. Takım arkadaşlığın, dostluğun için sadece kendi adıma değil, tüm Galatasaray camiası adına sana teşekkür ederim. Yeni hayatında sana başarılar diliyorum."







