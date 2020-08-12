İşte Nsakala'nın Beşiktaş'tan alacağı rakam!

Beşiktaş, Fabrice Nsakala ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
İşte Nsakala'nın Beşiktaş'tan alacağı rakam!
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12 Ağustos 2020 15:08
Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Kongolu sol bek Fabrice Nsakala ile her konuda anlaşma sağladı.

Haber Global'de yer alan habere göre; Fabrice Nsakala, Beşiktaş için 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Nsakala, primler dahil 850 bin euro ücret alacak.

Fabrice Nsakala, daha önce Alanyaspor'da Sergen Yalçın ile birlikte çalışmıştı.

Kariyerinde Troyes, Anderlecht gibi kulüplerde de oynayan Nsakala, Süper Lig'de çıktığı 116 maçta 9 asist yaptı.



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