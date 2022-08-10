İşte Gençlerbirliği'nin 100. yıl özel forması

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kulübün kuruluşunun 100. yılına özel çıkarılan formaları tanıttı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
Abone Ol
İşte Gençlerbirliği'nin 100. yıl özel forması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2022 16:24
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kuruluşunun 100. yılını kutlayacağı 2022-2023 sezonunda giyeceği formaların tanıtımını sosyal medya hesaplarından yaptı.

Kulüp sosyal medya hesaplarından kulübün kuruluş tarihine atfen dün saat 19:23'ten itibaren yapılmaya başlanılan tanıtımlarında, video ve oyuncuların formalı fotoğrafları kullanıldı.

Paylaşımlarda, Atatürk'ün mozolesinde Türk bayrağını gören pencereden esinlenerek hazırlanan forma ile 100. yıl forması ve 2022-2023 sezonu alternatif forması yer alırken klasik çubuklu formanın ise ileri bir tarihte tanıtılacağı duyuruldu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ