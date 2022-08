İngiliz futbolunun en büyük yıldızlarından biri olması beklenirken kariyeri düşüşe geçen Dele Alli'nin Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları hem Türkiye'de hem de Ada'da büyük yankı uyandırdı. Geçen sezon Barcelona'dan Mirelam Pjanic'i getiren siyah beyazlılar yine bir dünya yıldızını takıma kazandırabilecek mi, bunu zaman gösterecek. Peki Dele Alli kimdir? İşte 100 milyon Euro'ya kadar çıkan piyasa değeri şimdilerde 16 milyon Euro seviyesine gerileyen 26 yaşındaki futbolcunun bilinmeyenleri...2016 ve 2017'de Premier Lig'de Yılın Genç oyuncusu seçilen Alli'ye hayran olan isimlerden biri de Mauricio Pochettino'ydu. PSG'nin başına geçtiği dönemde Alli'yi almak isteyen Pochettino onun için, "Dele her zaman harika bir oyuncu oldu. İstek, enerji ve açlık. Onda her şeyi bulabiliyorduk" yorumunu yaptı.Gece hayatına düşkünlüğü ve farklı saç stilleriyle de dikkat çeken Dele Alli en son Pep Guardiola'nın kızı Maria ile olan ilişkisiyle İngiliz basınında gündem olmuştu. Bu ilişki sırasında Nicole Berry ile görüntülenen Alli spor basınının değil Magazin basınının yıldızlarından biri haline geldi. Guardiola o dönem pek sıcak bakmadığı bu ilişkiye farklı bir gönderme yaparak şu ifadeleri kullanmıştı: 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsam madalyamı kızıma vereceğim. Böylece daha önce madalyaya dokunmamış sevdiği biriyle bu deneyimi paylaşabilir."Portekizli teknik adam Jose Mourinho, 2019'da Tottenham'ın başına geçtiğinde Dele Alli ile bir araya gelmiş ve ondan neler beklediğini şu sözlerle anlatmıştı: "Şu an 56 yaşındayım ve dün 20 yaşındaydım. Ne olduğunu anlamadan 56'ya geldim. Zaman uçup gidiyor. Ve bence bir gün pişman olacaksın. Eğer ulaşabileceğin seviyeye ulaşamazsan..." Mourino, Spurs'ten Nisan 2021'de ayrılırken Dele Alli'nin düşüşü devam etti.Tottenham'daki en iyi dönemini 18 gol ve 7 asistle tamamladığı 2016- 2017 sezonunda geçiren Alli, geçtiğimiz sezondan bu yana ligde sadece 1 gol atabildi. Conte'nin takıma gelişiyle birlikte verilen şansı değerlendiremeyen Alli, Frank Lampard'ın Everton'ın başına geçmesiyle birlikte bu takıma imza attı. Conte o dönem gönderdiği oyuncunun performansıyla ilgili, "Benim takımlarımdan ayrıldıktan sonra benden intikam alan bir oyuncu hatırlamıyorum" dedi.Dele Alli'nin performansının tartışılmasının temel sebeplerinden biri top kayıplarındaki artış oldu. En iyi dönemlerinde maç başına 2 top kaybıyla oynayan 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon bu istatistiklerde 10'un üstüne çıktı. Defansif aksiyonlarda ise Premier Lig'de ikinci sırada olan Alli'nin ofansif olarak tam tersi bir portre çizmesi oyuncunun kariyerindeki düşüşün en büyük sebeplerinden biri olarak gösteriliyor.Pochettino zamanında ağırlıklı olarak oynanan 4-2-3-1 sistemi Alli'nin performans olarak zirve yaptığı yıllardı. Harry Kane ve Heung-min Son ikilisiyle birlikte takımın hücumdaki gücünü oluşturan Alli'nin, Valerian İsmael'in bu sisteme doğru geçmesiyle eski günlerine dönebilecek ortamı da bulması bekleniyor.Futbolun dışında tam bir video oyun Fortnite tutkunu olan Alli, attığı goller sonrası sevinç gösterilerinde de sık sık bu oyundan ilham alıyor. Pek çok teknoloji markasının da bu anlamda elçiliğini yapan Alli, iyi bir gamer olarak biliniyor.11 Nisan 1996 yılıında Milton Keynes'da doğdu. 11 yaşında Milton Keynes Dons'un genç takımına girdi. 2012-13 sezonunda A takıma yükseldi. 88 resmi karşılaşmada 24 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Tottenham Hotspur'daki ilk sezonunda İngiltere'de Yılın Genç Futbolcusu seçildi. Ocak 2016'da Gazzetta dello Sport'un düzenlediği Dünya'daki En İyi 20 Yaş Altı 50 Oyuncusu listesinde 8. sırada yer aldı.20 maça çıkarsa 12 milyon Euro ödenir" maddesiyle Tottenham'dan Everton'a transfer olan Dele Alli, toplamda Merseyside ekibi 13 maça çıktı. Everton 20 maça çıkmadan oyuncuyu göndermek istiyor. Mauricio Pochettino döneminde Tottenham'da ortaya koyduğu performansın ardından bonservisine 100 milyon Euro değer biçilen Alli'nin bu düşüşü özellikle Jose Mourinho ve Nuno Espirito ile çalıştığı dönemlerde zirve yaptı.