İstanbulspor'un vefalı taraftarı konuştu

Kocaeli'de yaşayan 34 yaşındaki Yaşar Karataş, tutkuyla bağlandığı İstanbulspor'u deplasman maçlarında yalnız bırakmamak için tek başına kilometrelerce yol katediyor.



Bir elektronik firmasının yetkili servis sorumlusu olan Karataş, AA muhabirine, İstanbul'da doğup büyüdüğünü, iş dolayısıyla son 5 yıldır Kocaeli'de yaşadığını söyledi.



Takımının hafta sonu Trabzonspor'la oynadığı maçta tribünde tek başına çekilen fotoğrafının sosyal medyada gündem olmasına şaşırdığını belirten Karataş, "Her deplasmana gittiğim gibi yine maçıma gittim. Bu kadar gündem olmasını tahmin etmiyordum çünkü ilk maçım değil bu. Birçok maçı tek başıma izledim ama bu kadar gündem olmamıştı." diye konuştu.



Karataş, maç esnasında arkadaşlarının aradığını ama ne olduğunu anlamadığını, fotoğrafının birçok yerde paylaşıldığını maçtan sonra fark ettiğini kaydetti.



"Armanın peşinden gitmeyi seviyorum"



İstanbulspor'a olan tutkusunun 2. ligdeki maçına gitmesiyle başladığını anlatan Karataş, "Eniştem götürmüştü. Karagümrük maçıydı, orada da 1-0 mağlup olmuştuk. 2016-2017 sezonu olması lazım. Orada başladı. Büyük bir coşku, güzel bir atmosfer vardı. Ondan sonra da zaten hiçbir maçı kaçırmamaya gayret ettim. O şekilde devam ettim." ifadelerini kullandı.



Karataş, biri 5, diğeri 1,5 yaşında iki kızı olduğunu aktararak, "Büyük kızım zaten televizyonda takımı gördüğü zaman 'bizim takım' diye sevinmeye başlıyor. O da maça gelmek istiyor ama havalar biraz soğuk. Havaların ısınmasını bekliyorum. Havalar ısınınca onu da götüreceğim. Eşimin futbolla ilgisi yok, pek sevmez. Bazen 'gitme' diyor. Yapacak bir şey yok, gidiyorum. Armanın peşinden gitmeyi seviyorum, renkleri seviyorum." şeklinde konuştu.



Hiçbir karşılaşmayı kaçırmamaya çalıştığını dile getiren Karataş, "Hemen hemen her deplasmana gitmeye çalışıyorum. İş nedeniyle kaçırdığım da olabiliyor. Sezonda 3-4 maç kaçırabiliyorum. Onun dışında hepsine gitmeye çalışıyorum." dedi.



Karataş, maçların genelde akşam saatlerinde oynandığını hatırlatarak, "Sabahtan orada olmaya çalışıyorum ki şehri de geziyorum, tanıyorum maç saatine kadar. Sorasında maçımı izleyip geri dönüyorum. Sırt çantam var, eşyalarım içerisinde o şekilde dolaşıyorum. Aslında yanımda 1-2 kişi daha olsa daha iyi olur. Daha güzel vakit geçiririz, eğleniriz. Tek olunca biraz buruk oluyor. Yapacak bir şey yok, takımımızı yalnız bırakmak istemiyorum. Takımın içeride dışarda yalnız kalmasını istemiyorum, tek de olsa yanında olmak istiyorum."



"Gittiğim maçların hiçbirini unutmadım"



Sosyal medyada gündem olmasının ardından İstanbulspor'dan davet aldığını, bir antrenmanı ziyaret edeceğini anlatan Karataş, ayrıca Kocaelispor'un taraf grubunun da kendisiyle iletişime geçerek maça çağırdığını söyledi.



Karataş, gittiği deplasman maçlarının hiçbirini unutmadığını vurgulayarak, "Hepsi iyiydi, hepsi de aklımda. Hiçbirini unutmuyorum. Adana'ya giderken zorlanmıştım, biraz yorucu olmuştu benim için. Kötü anım yok hiçbir deplasmanda. 1. Lig'deyken Balıkesir'e gitmiştik kalabalık olarak, 23 kişiydik. Sağ olsun kulübümüz de maçtan sonra bizi davet etmişti. Takımla beraber yemek yedik. O da güzel bir anıydı bizim için." ifadelerini kullandı.



Ev sahibi takım taraftarlarının deplasman tribününde kendisini tek görünce şaşırdığını belirten Karataş, "Tebrik ediyorlar. İyi karşılıyorlar. Maç sonunda karşılaşmıyoruz." dedi.



İstanbulsporlu futbolcuların tribünde kendisini fark ettiğini dile getiren Karataş, "Dışarıda yok da içeride gol attıklarında tribüne gelmelerini istiyoruz. İçerdeki maçlarda gol attıktan sonra tribüne gelmeleri, coşkuyu bizimle yaşamalarını istiyoruz." açıklamasında bulundu.



Karataş, İstanbullulara İstanbulspor'u destekleme çağrısında bulunarak, "İstanbul büyük bir şehir. Kulübümüz İstanbul'un kulübü. İstanbullulardan destek bekliyoruz. Maçlarımıza gelip bizlere destek vermelerini istiyoruz." diye konuştu.



Takımın iyi mücadele ettiğinden kaydeden Karataş, "Oyunumuz kötü değil. Futbol zaten üç sonuçlu. Yenmek de var yenilmek de. Biz sadece başarının peşinde gitmiyoruz. Biz takımımızın peşine gidiyoruz, skorun bizim için bir önemi yok. Biz sadece oyumuzu oynayalım, sahada varlığımızı hissettirelim, gerisi bir şekilde gelir. Ligde kalırız diye düşünüyorum bu sezon ama düşersek de kısmet." değerlendirmesinde bulundu.





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