Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Hakan Yakın'ın ekibi İstanbulspor ile Volkan Demirel'in yönetimindeki Hatayspor karşı karşıya geldi.



Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi İstanbulspor 2-1 kazanırken goller; 26. dakikada Florian Loshaj ve 78. dakikada Mendy Mamadou'dan geldi.



Konuk ekip Hatayspor'u tek golünü ise 48. dakikada penaltıdan Renat Dadashov kaydetti.



Bu sonuçla birlikte 4 maçlık mağlubiyet serisini noktalayan İstanbulspor puanını 8'e yükseltirken, Hatayspor 17 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında İstanbulspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, Hatayspor evinde Antalyaspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan İstanbulspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



5. dakikada Atakaş Hatayspor gole çok yaklaştı. Soldan gelişen atakta Ghoulam'ın derinlemesine pasıyla savunma arkasında topla buluşan Ömer Faruk Beyaz'ın şutunda, kaleci Jensen ayağıyla gole engel oldu.



26. dakikada İstanbulspor öne geçti. Vorobjovas'ın savunma arkasına gönderdiği uzun topu, Hatayspor savunmasında Cengiz Demir kontrol edemedi. Topu çelen Emir Kaan Gültekin'in şutu, kaleci Erce Kardeşler'den döndü. Sağ çaprazda Kenio'nun vuruşunda da direkten dönen meşin yuvarlağı kontrol eden Loshaj, topu ağlarla buluşturdu: 1-0



45. dakikada Hatayspor gole bir kez daha yaklaştı. Sol kanattan Ghoulam'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Strandberg'in gelişine yaptığı röveşata vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı İstanbulspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



46. dakikada Hatayspor penaltı kazandı. Sağ kanattan gelişen atakta Dadashov'un derinlemesine pasıyla ceza sahasına giren Lamkel Ze, Simon Deli ile girdiği ikili mücadelede yüzüne aldığı omuz darbesiyle yerde kalınca Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.



48. dakikada Hatayspor maçta dengeyi yakaladı. Penaltıda topun başına geçen Dadashov, kaleci ve topu farklı köşelerle buluşturdu: 1-1



57. dakikada İstanbulspor ikinci gole çok yaklaştı. Savunmadan çıkarken kaptırılan topta Muammer Sarıkaya'nın kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vurduğu top Erce Kardeşler'den oyun alanına döndü. Topu kontrol eden Loshaj'ın vuruşunda kaleci Erce Kardeşler, bu kez topu kornere çeldi.



78. dakikada İstanbulspor bir kez daha öne geçti. Sol kanattan Ethemi'nin penaltı noktasına doğru ortasında ön direkte Mamadou topa dokundu. Kaleci Erce Kardeşler'den dönen topu iyi takip eden Mamadou yaptığı ikinci vuruşla dar açıdan topu ağlarla buluşturdu: 2-1



87. dakikada Hatayspor ikinci gole çok yaklaştı. Sol kanattan Lamkel Ze'nin uzak direğe ortasında Rivas topu kafayla içeriye çevirdi. Altıpas içinde müsait pozisyondaki Hodzic'in kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.



Karşılaşma İstanbulspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu



Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Hüseyin Aylak



İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj (Dk. 84 Coly), Ndao (Dk. 61 Ethemi), Kenio (Dk. 73 Mamadou) Emir Kaan Gültekin (Dk. 84 Traore)



Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Cengiz Demir, Kerim Alıcı, Ghoulam (Dk. 62 Oğuzhan Matur), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 62 Rivas), Matondo (Dk. 85 Görkem Sağlam), Dele-Bashiru (Dk. 85 Hodzic), Lamkel Ze, Strandberg (Dk. 73 Aburjania), Dadashov



Goller: Dk. 26 Loshaj, Dk. 78 Mamadou (İstanbulspor), Dk. 48 Dadashov (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)



Sarı kartlar: Dk. 21 Ghoulam, Dk.77 Kilama, Dk. 90+7 Dadashov (Atakaş Hatayspor), Dk. 46 Simon Deli, Dk. 77 Loshaj (İstanbulspor)





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