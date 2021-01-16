Sivasspor'un kaptanı Hakan Arslan, son 8 maçta 5 kez ağları sarsma başarısı gösterdi.

83'te Demba Ba, ceza sahası içine açılan ortada kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak hakem rakibini ittiğini belirterek golün geçersiz olduğuna karar verdi. Başakşehir'de Okan Buruk ve futbolcular, hakem Alper Ulusoy'a itirazlarda bulundu

Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Okan Buruk'un takımı Başakşehir ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Başakşehir 38. dakikada Danijel Aleksic'in golüyle öne geçti. Sivasspor'da Hakan Arslan 42'de skoru dengeledi.Kar yağışı sebebiyle kaybolan çizgilerin tekrar belirginleştirilmesi için karşılaşma sık sık durdu. İstanbul'da bembeyaz zeminde oynanan mücadelede futbolcular zor anlar yaşadıAlınan bu sonucun ardından Başakşehir puanını 23 yaparken, 2 hafta sonra puan kaybetti. Sivasspor da 23 puana yükselirken yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve bu süreçte 6 puan aldıLigin bir sonraki haftasında Başakşehir, Kayserispor deplasmanına gidecek. Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.11. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Aleksic, ön direğe yerden sert bir top gönderdi. Demba Ba gelişine vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.14. dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında Aleksic, penaltı noktası üzerindeki Demba Ba'ya yerden pasını attı, Senegalli oyuncunun gelişine sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.38. dakikada Medipol Başkaşehir öne geçti. Sivasspor kalecisi Ali Vural Şaşal'ın topu iki kez eline alması sebebiyle Medipol Başakşehir, rakip ceza sahası içinden çift vuruş kazandı. Deniz'in dokunduğu topa Aleksic sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0.42. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Medipol Başakşehir ceza sahasında oluşan karambolde Rafael'den topu kapan Gradel sol taraftan ön direğe ortasını gönderdi. Hakan Arslan zor pozisyonda topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-1.52. dakikada Medipol Başakşehir, Sivasspor ceza sahasının dışı sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. İrfan'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği topa Ponck kafayı vurdu, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.54. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Fajr'ın sağ kanattan kullandığı kornerde, ön direkte Robin Yalçın topa ayak koydu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.75. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sivasspor ceza yayı önünde topla buluşan Demba Ba, Deniz Türüç'ün önüne meşin yuvarlağı gönderdi. Deniz'in kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği sert şutta kaleci Ali Şaşal Vural, topu yumruklarıyla çeldi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.Başakşehir Fatih TerimAlper Ulusoy, Özgür Ertem, İbrahim BozbeyVolkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir (Dk. 75 Mehmet Topal), İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Gulbrandsen), Deniz Türüç (Dk. 90+4 Duarte), Aleksic, Crivelli, Demba Ba (Dk. 85 Giuliano)Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir (Dk. 90+5 Cofie), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 70 Kone), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90 Camara), Gradel (Dk. 90 Ninga), YatabareDk. 38 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)Dk. 20 Epureanu, Dk. 90+6 Mahmut Tekdemir (yedek kulübesinde) (Medipol Başakşehir), Dk. 33 Robin Yalçın, Dk. 90+5 Appindangoye (Demir Grup Sivasspor)