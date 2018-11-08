İstanbul Maratonu Spor Fuarı açıldı

Vodafone 40. İstanbul Maratonu kapsamında Maraton ve Spor Fuarı açıldı. Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuar, 10 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'e kadar ziyarete açık olacak.

Fuar boyunca katılımcılar, kurulan standlardan göğüs numarası, çip, tişört ve çantalarını temin edebilecek.

Organizasyonda ünlü spor markaları, spor federasyonları, yerli ve yabancı maratoncular, master kulüpler ile sivil toplum kuruluşları yer alacak.

Fuarda "Gelenekten Geleceğe Spor" teması kapsamında, ata sporlarına tekrar hayat veren Dünya Etnospor Konfederasyonu etkinlikleri ile digital çağın getirisi e-spor etkinlikleri de ilk kez tek bir çatı altında bir araya gelecek.

Milletlere mal olmuş oyunların yeniden canlanması, bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşması adına uluslararası düzeyde faaliyetler yürüten konfederasyon tarafından fuarda, katılımcılara birçok spor dalı tanıtılacak. Kuşak Güreşi, Mas Güreşi, Mangala ve Aşık Oyunu gibi kategorilerde de birebir uygulamalı eğitimler verilecek. Ayrıca Okçular Vakfı tarafından verilecek okçuluk eğitimi de fuarın geleneksel sporlar bölümünde gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, teknoloji alanlarında oyun simülasyonları, drone yarışları, drone simülatörü, zayıflama ve spor aletlerinde yeni teknoloji ve trendleri deneme imkanı bulacak.

Etkinlikler arasında drone kodlama eğitimleri, 3 boyutlu tasarım, 3D kalemle yetenek atölyesi, robotik kodlama atölyesi ve tasarım yarışmaları yapılacak.

Kurulacak alışveriş alanında, ünlü spor markalarının fuara özel indirimli ürün satışları da gerçekleştirilecek.

İstanbul Maraton'un 40. yılını kutlayacağı organizasyon öncesi, Maraton ve Spor Fuarı'nda kurulan Maraton Müzesi ile katılımcılar maratonun 40 yıllık tarihinde gezintiye çıkma fırsatı da bulabilecek. Müzeyi ziyaret edenler, maraton başlangıç ve bitiş noktalarının canlandırıldığı görseller önünde, maratonun da geçtiği yollardan olan İstanbul'un tarihi mekanlarının minyatürleri ile hatıra fotoğrafı çektirilebilecek.

Ünlü sporcularla söyleşilerin de gerçekleştirileceği fuarda, spor ve sağlık üzerine çeşitli eğitimler düzenlenecek.

Geç kayıt imkanı

Fuarda, çipli yarışlar ve halk koşusuna geç kayıt imkanı sunulacak.

Belirlenen tarihlerde kadar kayıt işlemini gerçekleştiremeyenler için fuarda sınırlı kontenjan ile geç kayıt imkanı sunuluyor.

Sporcular, fuarda yer alan sivil toplum kuruluşları arasından seçecekleri herhangi birine bağış yapmak ve kayıt ücretini ödemek kaydıyla geç kayıt yaptırabilecek.

Vodafone 40. İstanbul Maratonu kapsamında Maraton ve Spor Fuarı açıldı.





Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuar, 10 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'e kadar ziyarete açık olacak.





Fuar boyunca katılımcılar, kurulan standlardan göğüs numarası, çip, tişört ve çantalarını temin edebilecek.





Organizasyonda ünlü spor markaları, spor federasyonları, yerli ve yabancı maratoncular, master kulüpler ile sivil toplum kuruluşları yer alacak.





Fuarda "Gelenekten Geleceğe Spor" teması kapsamında, ata sporlarına tekrar hayat veren Dünya Etnospor Konfederasyonu etkinlikleri ile digital çağın getirisi e-spor etkinlikleri de ilk kez tek bir çatı altında bir araya gelecek.





Milletlere mal olmuş oyunların yeniden canlanması, bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşması adına uluslararası düzeyde faaliyetler yürüten konfederasyon tarafından fuarda, katılımcılara birçok spor dalı tanıtılacak. Kuşak Güreşi, Mas Güreşi, Mangala ve Aşık Oyunu gibi kategorilerde de birebir uygulamalı eğitimler verilecek. Ayrıca Okçular Vakfı tarafından verilecek okçuluk eğitimi de fuarın geleneksel sporlar bölümünde gerçekleştirilecek.





Katılımcılar, teknoloji alanlarında oyun simülasyonları, drone yarışları, drone simülatörü, zayıflama ve spor aletlerinde yeni teknoloji ve trendleri deneme imkanı bulacak.





Etkinlikler arasında drone kodlama eğitimleri, 3 boyutlu tasarım, 3D kalemle yetenek atölyesi, robotik kodlama atölyesi ve tasarım yarışmaları yapılacak.





Kurulacak alışveriş alanında, ünlü spor markalarının fuara özel indirimli ürün satışları da gerçekleştirilecek.





İstanbul Maraton'un 40. yılını kutlayacağı organizasyon öncesi, Maraton ve Spor Fuarı'nda kurulan Maraton Müzesi ile katılımcılar maratonun 40 yıllık tarihinde gezintiye çıkma fırsatı da bulabilecek. Müzeyi ziyaret edenler, maraton başlangıç ve bitiş noktalarının canlandırıldığı görseller önünde, maratonun da geçtiği yollardan olan İstanbul'un tarihi mekanlarının minyatürleri ile hatıra fotoğrafı çektirilebilecek.





Ünlü sporcularla söyleşilerin de gerçekleştirileceği fuarda, spor ve sağlık üzerine çeşitli eğitimler düzenlenecek.











- Geç kayıt imkanı











Fuarda, çipli yarışlar ve halk koşusuna geç kayıt imkanı sunulacak.





Belirlenen tarihlerde kadar kayıt işlemini gerçekleştiremeyenler için fuarda sınırlı kontenjan ile geç kayıt imkanı sunuluyor.





Sporcular, fuarda yer alan sivil toplum kuruluşları arasından seçecekleri herhangi birine bağış yapmak ve kayıt ücretini ödemek kaydıyla geç kayıt yaptırabilecek.



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