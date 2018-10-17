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İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Hollanda'da mağlup!

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Hollanda'da Donar'a 90-81 yenildi.

Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Hollanda'da mağlup!
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17 Ekim 2018 22:37
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda ekibi Donar'a 90-81 yenildi.

Hollanda'nın Groningen kentindeki Leek Spor Salonu'ndan oynanan mücadelenin ilk çeyreğinde 17-10 üstünlük kuran Donar, ilk yarıyı da 41-33 önde kapadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 29 sayı attığı 3. periyotta aynı başarıyı savunmada gösteremedi ve Donar, son 10 dakikaya 68-62 üstünlükle girdi.

Oyunun kontrolünü son çeyrekte de elinde tutan ev sahibi takım, maçı 90-81 kazandı.

Donar'da 5 oyuncu çift haneli skor üretirken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Kulig'in 25 ve Holloway'in 22 sayısı galibiyete yetmedi.

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