İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Hollanda'da mağlup!

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda ekibi Donar'a 90-81 yenildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Hollanda'nın Groningen kentindeki Leek Spor Salonu'ndan oynanan mücadelenin ilk çeyreğinde 17-10 üstünlük kuran Donar, ilk yarıyı da 41-33 önde kapadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 29 sayı attığı 3. periyotta aynı başarıyı savunmada gösteremedi ve Donar, son 10 dakikaya 68-62 üstünlükle girdi.
Oyunun kontrolünü son çeyrekte de elinde tutan ev sahibi takım, maçı 90-81 kazandı.
Donar'da 5 oyuncu çift haneli skor üretirken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Kulig'in 25 ve Holloway'in 22 sayısı galibiyete yetmedi.
Hollanda'nın Groningen kentindeki Leek Spor Salonu'ndan oynanan mücadelenin ilk çeyreğinde 17-10 üstünlük kuran Donar, ilk yarıyı da 41-33 önde kapadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 29 sayı attığı 3. periyotta aynı başarıyı savunmada gösteremedi ve Donar, son 10 dakikaya 68-62 üstünlükle girdi.
Oyunun kontrolünü son çeyrekte de elinde tutan ev sahibi takım, maçı 90-81 kazandı.
Donar'da 5 oyuncu çift haneli skor üretirken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Kulig'in 25 ve Holloway'in 22 sayısı galibiyete yetmedi.