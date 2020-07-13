İspanya'da Cadiz La Liga'ya yükseldi

İspanya 2. Ligi'nde Cadiz, Zaragoza'nın Oviedo'ya yenilmesinin ardından şampiyonluğunu garantiledi ve La Liga'ya yükselmeyi garantiledi.

İspanya'da Cadiz La Liga'ya yükseldi
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13 Temmuz 2020 01:43
İspanya 2. Ligi'nde şampiyon ligin bitimine 2 hafta kala belli oldu ve Cadiz adını La Liga'ya yazdırmayı başardı.

40. hafta mücadelesinde Real Zaragoza'nın Oviedo'ya 4-2 yenilmesinin ardından Cadiz şampiyonluğunu garantileyerek önümüzdeki sezon La Liga'da mücadele etme hakkını kazandı. 16 yıl aradan sonra La Liga'ya yükselen Cadiz sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayınladı.

İspanya 2. Ligi'nde Zaragoza ve Huesca 2. sırada yer alabilmek için rekabetini sürdürüyor.





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